Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MEGAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MEGAS
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MEGAS

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MEGAS

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
25 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Marketing sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội; Tư vấn sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng; Hướng dẫn khách tham quan Căn hộ trong hệ thống Sản phẩm của Công ty; Theo dõi và chăm sóc khách hàng đến khi Thuê nhà thành công.
Marketing sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội;
Tư vấn sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng;
Hướng dẫn khách tham quan Căn hộ trong hệ thống Sản phẩm của Công ty;
Theo dõi và chăm sóc khách hàng đến khi Thuê nhà thành công.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi phù hợp: 18-26 tuổi Quan tâm và mong muốn tìm hiểu phát triển ngành Bất động sản cho thuê Có laptop, phương tiện di chuyển là một lợi thế quan trọng Tinh thần làm việc nhóm và chủ động Khả năng giao tiếp và sẵn lòng học hỏi.
Độ tuổi phù hợp: 18-26 tuổi
Quan tâm và mong muốn tìm hiểu phát triển ngành Bất động sản cho thuê
Có laptop, phương tiện di chuyển là một lợi thế quan trọng
Tinh thần làm việc nhóm và chủ động
Khả năng giao tiếp và sẵn lòng học hỏi.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MEGAS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương hấp dẫn: Lương KPIs + Hoa hồng (lên đến 75%)+ Phụ Cấp ; Thời gian làm việc linh hoạt, chủ động đăng kí mỗi tuần, yêu cầu mỗi ca làm việc từ 4 tiếng – 6 tiếng/ngày, tối thiểu 6 ngày/ tuần; Làm việc trong môi trường năng động, giao tiếp thường xuyên; Tham gia miễn phí các Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng của công ty hàng tháng
Chế độ lương hấp dẫn: Lương KPIs + Hoa hồng (lên đến 75%)+ Phụ Cấp ;
Thời gian làm việc linh hoạt, chủ động đăng kí mỗi tuần, yêu cầu mỗi ca làm việc từ 4 tiếng – 6 tiếng/ngày, tối thiểu 6 ngày/ tuần;
Làm việc trong môi trường năng động, giao tiếp thường xuyên;
Tham gia miễn phí các Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng của công ty hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MEGAS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MEGAS

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MEGAS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 238 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, Nha Trang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

