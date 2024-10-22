Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 200 Triệu

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
50 - 200 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 94

- 96

- 98 đường B2 khu sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 50 - 200 Triệu

- Triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng theo kế hoạch của công ty.
- Đa dạng các sản phẩm từ căn hộ, biệt thự khu vực Tp.HCM, Nha Trang,...
- Tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên DATA CÓ SẴN, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh marketing.
- Duy trì, tìm kiếm, khai thác, mở rộng mối quan hệ khách hàng có nhu cầu.
- Tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu của khách hàng.
- Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà mẫu và các dự án do Công ty phân phối.
- Chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 50 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ từ 23 - 40 tuổi
- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS từ 6 tháng trở lên hoặc các ngành liên quan: tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, ô tô,...
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ kỹ năng bán hàng, chốt deal đến kỹ năng marketing trên đa nền tảng từ đội ngũ quản lý nhiều năm kinh nghiệm của công ty.
- Thời gian làm việc linh động (từ 8h30-17h00) phù hợp cho cả những ứng viên đã có gia đình.

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản lên đến 15tr/tháng. Hỗ trợ LƯƠNG CỨNG NGAY CẢ KHI CHƯA PHÁT SINH GIAO DỊCH.
- Hoa hồng tối thiểu 100,000,000 đ/sp, tối đa lên đến 70%
- Cung cấp 80% data từ phòng Marketing có kinh nghiệm trên 5 năm
- Hoa hồng nhận đủ 100% ngay sau khi ký HĐMB
- Thời gian làm việc linh động (từ 8h30-17h00)
- Được đào tạo miễn phí từ cơ bản đến chuyên sâu
- Được cung cấp nguồn khách hàng 100% tiềm năng, chỉ cần gọi chốt
- Thưởng vàng, laptop, iphone, xe SH, MAZDA 3 cho phòng, cá nhân xuất sắc KHÔNG GIỚI HẠN SL GIẢI THƯỞNG
- Cơ hội thăng tiến trưởng nhóm, trưởng phòng, giám đốc,..
- Team building hàng năm,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 94-96-98 Đường B2, An Lợi Đông, Khu Sala, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

