Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Lead The Change làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Công ty TNHH Lead The Change
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH Lead The Change

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Lead The Change

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 133 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Lập kế hoạch doanh thu:
Phát triển kế hoạch chi tiết để đảm bảo rằng các mục tiêu doanh thu được đáp ứng cho mỗi sản phẩm/dịch vụ hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
Chăm sóc khách hàng & Tư vấn:
Đồng hành, tư vấn để hiểu rõ nhu cầu của từng học viên.
Hỗ trợ học viên xác định mục tiêu và mục đích học tập cho một trải nghiệm tối ưu.
Chủ động tiếp cận với những học viên tiềm năng để giới thiệu, tư vấn và thuyết phục họ tham gia các chương trình đào tạo phù hợp.
Liên tục cải thiện quy trình bán hàng để tăng cường hiệu quả, đảm bảo mục tiêu doanh thu được đạt được.
Nghiên cứu thị trường, cập nhật những thay đổi, cập nhật mới của nền giáo dục.
Phối hợp liên phòng ban:
Làm việc chặt chẽ với Phòng Ban Marketing để nhận và chăm sóc danh sách khách hàng tiềm năng.
Phối hợp chặt chẽ với Phòng ban Vận Hành & Kết nối để liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ/đào tạo dựa trên phản hồi của học viên.
Cung cấp các tài liệu, giáo trình giảng dạy,... phối hợp tổ chức các buổi hội thảo hoặc sự kiện trong các trường học, trung tâm.
Quản Lý Data Khách Hàng:
Chủ động phát triển và duy trì data của khách hàng tiềm năng.
Báo Cáo Hiệu quả Công việc:
Báo cáo chi tiết/tổng hợp & dự báo để theo dõi hiệu quả bán hàng, xác định, cải tiến chiến lược bán hàng.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất dưới 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, hay vị trí tương đương Có niềm đam mê với môi trường giáo dục, phát triển con người Có khả năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt Giọng nói dễ nghe, biết cách xây dựng, thiết lập mối quan hệ Kiên nhẫn, biết lắng nghe và linh động trong việc giải quyết tình huống, khiếu nại của khách hàng Tinh thần làm việc hướng tới kết quả, sẵn sàng cống hiến hết mình để phát triển bản thân và gia tăng thu nhập
Ít nhất dưới 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, hay vị trí tương đương
Có niềm đam mê với môi trường giáo dục, phát triển con người
Có khả năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt
Giọng nói dễ nghe, biết cách xây dựng, thiết lập mối quan hệ
Kiên nhẫn, biết lắng nghe và linh động trong việc giải quyết tình huống, khiếu nại của khách hàng
Tinh thần làm việc hướng tới kết quả, sẵn sàng cống hiến hết mình để phát triển bản thân và gia tăng thu nhập

Tại Công ty TNHH Lead The Change Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cơ bản + hoa hồng (dựa trên hiệu suất cá nhân và mục tiêu bán hàng). Thu nhập dự kiến khoảng 6-15 triệu đồng/tháng. Đánh giá hiệu suất định kỳ (6 tháng). Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Luật lao động hiện hành. Phát triển kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng coaching thông qua các chương trình đào tạo của LTC. Môi trường trẻ, năng động, tích cực, đa dạng, thích ứng và phát triển nhanh. Làm việc 5 ngày trong tuần (Thứ Hai - Thứ Sáu) từ 8:30am - 6:00pm.
Lương: Lương cơ bản + hoa hồng (dựa trên hiệu suất cá nhân và mục tiêu bán hàng). Thu nhập dự kiến khoảng 6-15 triệu đồng/tháng.
Lương cơ bản + hoa hồng
Đánh giá hiệu suất định kỳ (6 tháng).
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Luật lao động hiện hành.
Phát triển kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng coaching thông qua các chương trình đào tạo của LTC.
Môi trường trẻ, năng động, tích cực, đa dạng, thích ứng và phát triển nhanh.
Làm việc 5 ngày trong tuần (Thứ Hai - Thứ Sáu) từ 8:30am - 6:00pm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lead The Change

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lead The Change

Công ty TNHH Lead The Change

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 133 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

