Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
- Hồ Chí Minh: Lầu 6
- Tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chủ động liên hệ khách hàng qua Data được công ty cung cấp, nắm bắt nhu cầu của khách hàng từ đó giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.
Chủ động tìm kiếm thêm khách hàng qua các kênh online, khách hàng giới thiệu, người thân,...
Tư vấn các gói hợp đồng dịch vụ phù hợp.
Hỗ trợ khách hàng trước-trong-sau bán
Quản trị và mở rộng mối quan hệ với khách hàng.
Chủ động liên hệ khách hàng qua Data được công ty cung cấp, nắm bắt nhu cầu của khách hàng từ đó giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.
Chủ động tìm kiếm thêm khách hàng qua các kênh online, khách hàng giới thiệu, người thân,...
Tư vấn các gói hợp đồng dịch vụ phù hợp.
Hỗ trợ khách hàng trước-trong-sau bán
Quản trị và mở rộng mối quan hệ với khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh.
Năng động, chủ động trong công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm (Công ty có lộ trình đào tạo bài bản từ A đến Z)
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn, trung bình 8 - 15 triệu/tháng
8 - 15 triệu/tháng
Lương cơ bản upto 12.000.000/tháng
Lương cơ bản
Hoa hồng upto 20%
Thưởng Tháng/Quý/Năm
Cơ hội phất triển công bằng, minh bạch theo năng lực
Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, nhiều hoạt động sáng tạo.
Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo bài bản về kiến thức/ kỹ năng chuyên sâu.
Được tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép,...
Tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe, team building,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI