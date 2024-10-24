Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Số 40 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

• Tư vấn dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và chốt đơn hàng

- Tiếp nhận tương tác của nhóm Leads liên hệ vào các kênh: hotline, fanpage, website, email. Tư vấn dịch vụ phù hợp với nhu cầu và chốt deals.

- Liên hệ tư vấn dịch vụ, chương trình ưu đãi cho nhóm Leads từ Advocate và chốt deals.

- Follow-up Genetican sau khi tư vấn báo cáo để hỗ trợ sử dụng voucher unlock dịch vụ.

- Liên hệ các Leads từ campaigns, events để tư vấn dịch vụ và chốt deals.

• Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng và điều hướng đến các bộ phận liên quan để xử lý phản hồi

- Tiếp nhận thắc mắc về tình trạng thanh toán đơn hàng

- Tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng gặp vấn đề khi thao tác trên app

- Tiếp nhận thắc mắc liên quan đến tình trạng mẫu và báo cáo.

- Tiếp nhận yêu cầu đặt lịch tư vấn kết quả báo cáo

- Tiếp nhận các phản hồi, yêu cầu khác

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt với khách hàng

- Khả năng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của khách hàng

- Tư duy đặt khách hàng làm trọng tâm hàng đầu trong công việc của mình

- Khả năng học hỏi, tiếp thu kiến thức nhanh

- Tốt nghiệp đại học kinh tế, công nghệ sinh học/sinh học là một lợi thế lớn

Tại CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm hấp dẫn

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, BHYT, BHTN

- Ngày phép: 20 ngày/năm nếu làm trọn 12 tháng, nếu không làm trọn 12 tháng thì tính theo tỉ lệ

- Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin