Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 247 Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Chủ động liên hệ với khách hàng; Chăm sóc và duy trì nguồn khách hàng từ fanpage, zalo, tiktok... Tìm kiếm nguồn khách hàng, khai thác khách hàng từ các nguồn khác nhau để mở rộng tập khách hàng tiềm năng. Trực tiếp theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện chương trình du lịch từ lúc chuẩn bị chào bán sản phẩm, ký kết hợp đồng, đến thanh lý hợp đồng Luôn cập nhật thông tin và tìm hiểu thị trường, biết được thị hiếu của khách hàng để đóng góp nâng cao chất lượng phục vụ; Tư vấn, thiết kế chương trình theo yêu cầu khách hàng. Quản lý dữ liệu khách hàng; Thường xuyên cập nhật, theo dõi phần công nợ của khách hàng. Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được phân bổ.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Năng động, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt. Yêu thích công việc kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Có khả năng làm việc theo nhóm. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về du lịch, am hiểu các điểm du lịch trong và ngoài nước.

Tại CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn. Được tham gia các chương trình du lịch, teambuilding, nghỉ mát cùng công ty. Được đào tạo chuyên nghiệp về nghiệp vụ bán tour du lịch. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin