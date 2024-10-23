Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 40 Hoàng Trọng Mậu, Quận 7

Tư vấn, chăm sóc khách hàng

Ghi nhận những đóng góp và ý kiến của khách hàng

Phối hợp với các team để hoàn thành tốt các hạng mục công việc

– Giao tiếp và xử lý tình huống nhanh nhẹn, giọng nói chuẩn, dễ nghe.

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc

– Ưu tiên có 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Từng làm việc tại các công ty giáo dục, trung tâm tiếng anh.

- Khả năng lắng nghe tốt, kiên nhẫn và cầu tiến trong công việc

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát công việc tốt.

- Kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp.

- Chủ động, sáng tạo trong công việc.

- Chịu được áp lực cao.

- Nhiệt tình, có trách nhiệm.

1. Mức lương thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm của mỗi ứng viên) + thưởng. Thu nhập từ 15,000,000-20,000,000/tháng

2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ.

3. Cơ hội thể hiện mình, cơ hội giao lưu, học hỏi, cơ hội được đào tạo, thăng tiến.

4. Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động.

5. Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13, ...

6. Chương trình Happy Friday hàng tuần

7. Quỹ phúc lợi sinh nhật nhân viên, ốm đau, hiếu hỉ, ...

8. Du lịch hàng năm

9. Các chi phí công tác công ty sẽ cover 100%

10. Tham gia các hoạt động chương trình ngày 8/3, 20/10, sinh nhật công ty,...

11. Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn.

12. Phép năm được tính từ ngày đầu tiên bắt đầu làm việc

