Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 40 Hoàng Trọng Mậu, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn, chăm sóc khách hàng
Ghi nhận những đóng góp và ý kiến của khách hàng
Phối hợp với các team để hoàn thành tốt các hạng mục công việc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Giao tiếp và xử lý tình huống nhanh nhẹn, giọng nói chuẩn, dễ nghe.
– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc
– Ưu tiên có 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Từng làm việc tại các công ty giáo dục, trung tâm tiếng anh.
- Khả năng lắng nghe tốt, kiên nhẫn và cầu tiến trong công việc
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát công việc tốt.
- Kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp.
- Chủ động, sáng tạo trong công việc.
- Chịu được áp lực cao.
- Nhiệt tình, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm của mỗi ứng viên) + thưởng. Thu nhập từ 15,000,000-20,000,000/tháng
2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ.
3. Cơ hội thể hiện mình, cơ hội giao lưu, học hỏi, cơ hội được đào tạo, thăng tiến.
4. Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động.
5. Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13, ...
6. Chương trình Happy Friday hàng tuần
7. Quỹ phúc lợi sinh nhật nhân viên, ốm đau, hiếu hỉ, ...
8. Du lịch hàng năm
9. Các chi phí công tác công ty sẽ cover 100%
10. Tham gia các hoạt động chương trình ngày 8/3, 20/10, sinh nhật công ty,...
11. Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn.
12. Phép năm được tính từ ngày đầu tiên bắt đầu làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

