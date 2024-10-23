Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLE EINSTEINS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLE EINSTEINS
- Hồ Chí Minh: R4
- 81, khu phố Hưng gia 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Tham gia training về chuyên môn và kỹ năng mềm
Tư vấn chuyên môn về chương trình học của học viện cho phụ huynh on phone
Sắp xếp lịch trải nghiệm phù hợp
Tìm hiểu các lí do e ngại của phụ huynh và đưa ra giải pháp hỗ trợ
Tiếp nhận thông tin phụ huynh trên facebook
Tham gia các event cùng công ty để tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng
Chăm sóc phụ huynh học sinh active, inactive
Tham gia họp team hằng tuần
Chuẩn bị event cùng all team
Hỗ trợ các team khác hoàn tất công việc
Các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng
Thích sản phẩm giáo dục dành cho trẻ
Có khả năng học hỏi nhanh
Ngôn từ linh hoạt
Mong muốn có một công việc ổn định lâu dài.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLE EINSTEINS Thì Được Hưởng Những Gì
Được tương tác với các bé nhỏ thiên thần dễ thương
Được sự tôn trọng từ khách hàng dành cho cô giáo
Có môi trường phát triển lâu dài về giáo dục giúp ích cho cuộc sống hôn nhân gia đình, con cái.
Thu nhập: lương cứng + commission + thưởng KPI (Thu nhập lên đến 50 triệu / tháng)
Bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định nhà nước
Nghỉ phép: 12 ngày / năm
Được đào tạo kiến thức chuyên môn về ngành giáo dục sớm
Các chế độ khác như Teambuilding, sức khỏe thường niên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLE EINSTEINS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
