Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLE EINSTEINS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: R4 - 81, khu phố Hưng gia 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tham gia training về chuyên môn và kỹ năng mềm Tư vấn chuyên môn về chương trình học của học viện cho phụ huynh on phone Sắp xếp lịch trải nghiệm phù hợp Tìm hiểu các lí do e ngại của phụ huynh và đưa ra giải pháp hỗ trợ Tiếp nhận thông tin phụ huynh trên facebook Tham gia các event cùng công ty để tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng Chăm sóc phụ huynh học sinh active, inactive Tham gia họp team hằng tuần Chuẩn bị event cùng all team Hỗ trợ các team khác hoàn tất công việc Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng Thích sản phẩm giáo dục dành cho trẻ Có khả năng học hỏi nhanh Ngôn từ linh hoạt Mong muốn có một công việc ổn định lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLE EINSTEINS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tương tác với các bé nhỏ thiên thần dễ thương Được sự tôn trọng từ khách hàng dành cho cô giáo Có môi trường phát triển lâu dài về giáo dục giúp ích cho cuộc sống hôn nhân gia đình, con cái. Thu nhập: lương cứng + commission + thưởng KPI (Thu nhập lên đến 50 triệu / tháng) Bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định nhà nước Nghỉ phép: 12 ngày / năm Được đào tạo kiến thức chuyên môn về ngành giáo dục sớm Các chế độ khác như Teambuilding, sức khỏe thường niên.

