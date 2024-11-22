Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng IT thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Chuyên viên HR thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã được thông qua theo từng tháng và khi công ty có phát sinh nhu cầu nhân sự.

- Lập kế hoạch thu thập hồ sơ dự trữ để có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng

- Tiến hành tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả để tuyển dụng được những ứng viên chất lượng.

- Tham gia thiết lập bảng mô tả chi tiết công việc cho các vị trí tuyển dụng.

- Thực hiện việc sàng lọc hồ sơ ứng tuyển, liên hệ với các ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn.

- Tiến hành đàm phán offer với ứng viên và hỗ trợ quá trình onboarding của nhân sự trúng tuyển.

- Bao quát, duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng cho từng vị trí ứng tuyển khác nhau.

- Xây dựng hình ảnh tuyển dụng của Công ty qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, sự kiện

- Tạo mối quan hệ với các Trường Đại học, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm việc làm

- Tìm hiểu, đánh giá thị trường lao động của vị trí đang phụ trách

- Đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp cho Công ty.

- Tối thiểu 2 năm làm tuyển dụng (ưu tiên mảng IT)

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Có kỹ năng sắp xếp công việc, rất cần sự tập trung, thái độ nghiêm túc với deadline được đề ra.

- Có hiểu biết và kiến thức về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam.

- Có khả năng, tầm nhìn để đánh giá con người và chọn được những người tiềm năng nhất.

- Có đầu óc sắp xếp, tổ chức và điều hành công việc một cách khoa học và hiệu quả.

- Có thể chịu được áp lực trong công việc khi triển khai nhiều dự án cùng lúc.

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng 400.000đ trợ cấp hàng tháng khi dùng thiết bị cá nhân;

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN;

- Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;

- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Âm lịch, tết Dương lịch, các ngày lễ, ...

- Chế độ thâm niên lên và có thành tích tốt;

- Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

