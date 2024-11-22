Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng IT thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Chuyên viên HR thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã được thông qua theo từng tháng và khi công ty có phát sinh nhu cầu nhân sự.
- Lập kế hoạch thu thập hồ sơ dự trữ để có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng
- Tiến hành tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả để tuyển dụng được những ứng viên chất lượng.
- Tham gia thiết lập bảng mô tả chi tiết công việc cho các vị trí tuyển dụng.
- Thực hiện việc sàng lọc hồ sơ ứng tuyển, liên hệ với các ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn.
- Tiến hành đàm phán offer với ứng viên và hỗ trợ quá trình onboarding của nhân sự trúng tuyển.
- Bao quát, duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng cho từng vị trí ứng tuyển khác nhau.
- Xây dựng hình ảnh tuyển dụng của Công ty qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, sự kiện
- Tạo mối quan hệ với các Trường Đại học, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm việc làm
- Tìm hiểu, đánh giá thị trường lao động của vị trí đang phụ trách
- Đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp cho Công ty.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm làm tuyển dụng (ưu tiên mảng IT)
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Có kỹ năng sắp xếp công việc, rất cần sự tập trung, thái độ nghiêm túc với deadline được đề ra.
- Có hiểu biết và kiến thức về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam.
- Có khả năng, tầm nhìn để đánh giá con người và chọn được những người tiềm năng nhất.
- Có đầu óc sắp xếp, tổ chức và điều hành công việc một cách khoa học và hiệu quả.
- Có thể chịu được áp lực trong công việc khi triển khai nhiều dự án cùng lúc.
- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng 400.000đ trợ cấp hàng tháng khi dùng thiết bị cá nhân;
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN;
- Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;
- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Âm lịch, tết Dương lịch, các ngày lễ, ...
- Chế độ thâm niên lên và có thành tích tốt;
- Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 100 Dịch Vọng Hậu

