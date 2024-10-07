Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần VTI
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty Cổ phần VTI

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty Cổ phần VTI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VTI Building, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tuyển dụng nhân sự khối sản xuất bao gồm tất cả các vị trí Dev, BA, PM, PO... và 1 số vị trí khối Back Office từ level Junior trở lên.
- Tìm kiếm và sàng lọc, đánh giá lưa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng
- Tổ chức thực hiện các quy trình phỏng vấn theo quy định của công ty
- Truyền thông, đăng tin tuyển dụng, xây dựng thương hiệu tuyển dụng của VTI Việt Nam
- Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận liên quan mở rộng phát triển quan hệ với các Trường Top ngành CNTT nhằm mục đích tuyển dụng Fresher và quảng bá thương hiệu của VTI.
- Hỗ trợ công việc Marketing, Media và Employer Branding.
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25 - 29.
- Từ 3 năm kinh nghiệm tuyển nhân sự khối ngành công nghệ thông tin: Dev, BA, PM, CTV...
- Có kinh nghiệm liên kết với các Đại học khối CNTT, kỹ năng tương tác hoạt động sinh viên.
- Yêu nghề, thích làm công tác tuyển dụng, chủ động trong công việc, ý thức thái độ tốt, kỹ năng giao tiếp đội nhóm tốt là một lợi thế.
- Có tính sáng tạo trong công việc là một điểm cộng.
- Có khả năng đào tạo là một lợi thế.
- Ngoại hình khá.
- Biết tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần VTI Thì Được Hưởng Những Gì

- Fix 13 tháng lương/năm, chưa tính các khoản thưởng khác (thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng doanh thu).
- Được đào tạo tiếng /Hàn/Anh miễn phí tại công ty.
- Các hoạt động team building hàng quý và company trip 1 lần/năm.
- Được tham gia các câu lạc bộ như Bơi, Chạy, Zumba, Yoga,...
- Và nhiều các đãi ngộ hấp dẫn khác.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao, phát huy toàn bộ tính sáng tạo và năng lực
- Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VTI

Công ty Cổ phần VTI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 11, tòa nhà HANDICO TOWER, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

