Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MTV BẢO CHÍNH
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 53 Trần Thị Nghỉ, P. 7, Q. Gò Vấp, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu (từ 20t đến 50t)
Liên hệ và đặt lịch phỏng vấn với ứng viên hoặc trực tiếp phỏng vấn
Hỗ trợ giải đáp thông tin cơ bản cho ứng viên trong thời gian mời phỏng vấn (nếu có)
Các công việc liên quan tới tuyển dụng theo yêu cầu của công ty
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về tuyển dụng nhân sự là một lợi thế;
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng có liên quan đến nhân sự.
Trên 24 tuổi.
Giao tiếp tốt, có khả năng sắp xếp công việc;
Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc;
Năng động, nhiệt tình;
Gắn bó công việc lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH MTV BẢO CHÍNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: Từ 10.000.000đ + thưởng tuyển dụng. Thu nhập hấp dẫn
Lộ trình thăng tiến lên các vị trí quan trọng trong Công ty
Thưởng xứng đáng theo năng lực.
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, nhiệt tình.
Du lịch ít nhất 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV BẢO CHÍNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
