Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 53 Trần Thị Nghỉ, P. 7, Q. Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu (từ 20t đến 50t)

Liên hệ và đặt lịch phỏng vấn với ứng viên hoặc trực tiếp phỏng vấn

Hỗ trợ giải đáp thông tin cơ bản cho ứng viên trong thời gian mời phỏng vấn (nếu có)

Các công việc liên quan tới tuyển dụng theo yêu cầu của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm về tuyển dụng nhân sự là một lợi thế;

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng có liên quan đến nhân sự.

Trên 24 tuổi.

Giao tiếp tốt, có khả năng sắp xếp công việc;

Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc;

Năng động, nhiệt tình;

Gắn bó công việc lâu dài.

Quyền Lợi

Lương cơ bản: Từ 10.000.000đ + thưởng tuyển dụng. Thu nhập hấp dẫn

Lộ trình thăng tiến lên các vị trí quan trọng trong Công ty

Thưởng xứng đáng theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, nhiệt tình.

Du lịch ít nhất 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.