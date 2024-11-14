Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 15 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 21 Tân cảng, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý team Talent recruitment (3-5 người)

Thực hiện công tác tìm kiếm nguồn ứng viên

Xây dựng dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng.

Mở rộng, liên kết nguồn ứng viên đa kênh tuyển dụng, các trường đại học,..

Trực tiếp làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng, phục vụ cho công tác tuyển dụng.

Lên kế hoạch, chiến lược để tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu Tuyển dụng của các Khách hàng là các doanh nghiệp.

Thiết kế và tư vấn các gói giải pháp tuyển dụng phù hợp, nhằm giải quyết vấn đề tuyển dụng của khách hàng.

Lên đơn hàng, soạn thảo hợp đồng hỗ trợ kích hoạt dịch vụ đăng tin cho khách hàng .

Duy trì các mối quan hệ khách hàng đang có và xây dựng mối quan hệ với những khách hàng mới.

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ.

Lên ý tưởng và tham gia tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm thu hút và mở rộng tệp ứng viên tiềm năng.

Lập báo cáo định kỳ về các chỉ số liên quan đến ứng viên như số lượng, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ ứng tuyển thành công, v.v., nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho việc điều chỉnh chiến lược tuyển dụng.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25 - 35 tuổi.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Các chuyên ngành về Nhân sự, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Tiếng anh thương mại, hoặc tương đương...).

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm chuyên viên tuyển dụng các vị trí mass hoặc headhunter

Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người, tổ chức và điều hành công việc.

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chăm chỉ và trung thực.

Khả năng kết nối tốt, yêu thích làm việc với con người.

Kỹ năng tin học tốt.

Biết tiếng Anh, tiếng Trung là một lợi thế (Ưu tiên tiếng Trung).

Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15tr - 17tr (có thể thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm).

Thời gian thử việc: 2 tháng - 85% lương chính thức.

Chế độ BHXH, BHYT, BNTN, nghỉ phép năm đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC

