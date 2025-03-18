Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Thời Trang Cao Cấp Lysilk Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- 70% công việc là tuyển dụng các vị trí trong lĩnh vực thời trang.

- Lên kế hoạch tuyển dụng và cân đối chi phí nhân sự.

- Quản lý nhân sự công ty và các loại hồ sơ, giấy tờ.

- Kết hợp các bộ phận đào tạo văn hoá công ty và kỹ năng chuyên môn.

- Tổ chức các sự kiện, liên hoan, du lịch để gắn kết mọi người

- Làm báo cáo và thực hiện các công việc khác theo mục tiêu chung của công ty.