Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Thời Trang Cao Cấp Lysilk Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Thời Trang Cao Cấp Lysilk Việt Nam
Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Sáng tạo số 70 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 400 - 600 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- 70% công việc là tuyển dụng các vị trí trong lĩnh vực thời trang.
- Lên kế hoạch tuyển dụng và cân đối chi phí nhân sự.
- Quản lý nhân sự công ty và các loại hồ sơ, giấy tờ.
- Kết hợp các bộ phận đào tạo văn hoá công ty và kỹ năng chuyên môn.
- Tổ chức các sự kiện, liên hoan, du lịch để gắn kết mọi người
- Làm báo cáo và thực hiện các công việc khác theo mục tiêu chung của công ty.
Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tuyển dụng, phỏng vấn ứng viên.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
Tư duy tốt, sáng tạo, chăm chỉ, cầu tiến.
Ưu tiên các ứng viên mạnh về truyền thông nội bộ.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
Tư duy tốt, sáng tạo, chăm chỉ, cầu tiến.
Ưu tiên các ứng viên mạnh về truyền thông nội bộ.
Tại Thời Trang Cao Cấp Lysilk Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thời Trang Cao Cấp Lysilk Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI