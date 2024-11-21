Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nội dung công việc

:

• Xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng qua các chương trình giới thiệu ứng viên nội bộ:

Thời gian làm việc:

Sáng 8:30 - 11:45; Chiều 13:45 - 17:30

Làm việc từ Thứ 2 - đến hết sáng Thứ 7 (nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ )

Part-time: Lựa chọn ca làm việc linh hoạt theo lịch học, tối thiểu 6 - 7 buổi/tuần

6 - 7 buổi/tuần

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: sinh năm 2004 trở về trước;

Đã có tối thiểu 03-06 tháng kinh nghiệm ở các vị trí tương tự trong mảng Nhân sự, Quản lý;

Sử dụng tốt tin học văn phòng;

Có thái độ tốt, chủ động, chăm chỉ, cầu thị trong công việc;

Tại Dai-ichi Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Linh hoạt thời gian làm việc, đăng ký thời gian làm theo lịch cá nhân

• Chế độ phúc lợi theo luật lao động, chế độ nghỉ mát du lịch hàng năm, nghỉ lễ Tết,...

• Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, kickoff, hội thảo... và các hoạt động văn hóa thường niên của Văn phòng Dai-ichi

• Hỗ trợ dấu mộc và số liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dai-ichi Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin