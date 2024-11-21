Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Dai-ichi Life Việt Nam
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10, 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Nội dung công việc
:
• Xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng qua các chương trình giới thiệu ứng viên nội bộ:
Thời gian làm việc:
Sáng 8:30 - 11:45; Chiều 13:45 - 17:30
Làm việc từ Thứ 2 - đến hết sáng Thứ 7 (nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ )
Part-time: Lựa chọn ca làm việc linh hoạt theo lịch học, tối thiểu 6 - 7 buổi/tuần
6 - 7 buổi/tuần
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: sinh năm 2004 trở về trước;
Đã có tối thiểu 03-06 tháng kinh nghiệm ở các vị trí tương tự trong mảng Nhân sự, Quản lý;
Sử dụng tốt tin học văn phòng;
Có thái độ tốt, chủ động, chăm chỉ, cầu thị trong công việc;
Tại Dai-ichi Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
• Linh hoạt thời gian làm việc, đăng ký thời gian làm theo lịch cá nhân
• Chế độ phúc lợi theo luật lao động, chế độ nghỉ mát du lịch hàng năm, nghỉ lễ Tết,...
• Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, kickoff, hội thảo... và các hoạt động văn hóa thường niên của Văn phòng Dai-ichi
• Hỗ trợ dấu mộc và số liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dai-ichi Life Việt Nam
