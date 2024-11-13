Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BONA MEDIA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH BONA MEDIA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40 ấp 4 Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Tuyển dụng các vị trí của công ty đưa ra.
Tham gia phỏng vấn tuyển chọn nhân viên và đàm phán lương theo khung lương của công ty.
Thực hiện các thủ tục cho nhân viên mới nhận việc, nghỉ việc.
Tổ chức các sự kiện các công ty: sinh nhật cho nhân viên, teambuilding, khen thưởng, YEP...
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên theo công tác chuyên môn.
Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh ở công ty.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực tuyển dụng
Từng tham gia hay tiếp xúc đoàn phim sẽ là một lợi thế.
Cẩn thận, tự tin giải quyết các tình huống khó khăn.
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.
Sở hữu kỹ năng tổ chức và phân công công việc, phán đoán tốt.
Có khả năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
Chủ động, tự giác trong công việc.
Làm việc nhóm tốt.
Không ngại di chuyển giữa các cơ sở.

Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8tr - 13tr
Review lương 1 lần/ năm.
Chương trình teambuilding.
Nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BONA MEDIA

CÔNG TY TNHH BONA MEDIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12 Tân Trào - P.Tân Phú - Quận 7 - TP.HCM

