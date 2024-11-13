Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 ấp 4 Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc

Tuyển dụng các vị trí của công ty đưa ra.

Tham gia phỏng vấn tuyển chọn nhân viên và đàm phán lương theo khung lương của công ty.

Thực hiện các thủ tục cho nhân viên mới nhận việc, nghỉ việc.

Tổ chức các sự kiện các công ty: sinh nhật cho nhân viên, teambuilding, khen thưởng, YEP...

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên theo công tác chuyên môn.

Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh ở công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực tuyển dụng

Từng tham gia hay tiếp xúc đoàn phim sẽ là một lợi thế.

Cẩn thận, tự tin giải quyết các tình huống khó khăn.

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.

Sở hữu kỹ năng tổ chức và phân công công việc, phán đoán tốt.

Có khả năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.

Chủ động, tự giác trong công việc.

Làm việc nhóm tốt.

Không ngại di chuyển giữa các cơ sở.

Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8tr - 13tr

Review lương 1 lần/ năm.

Chương trình teambuilding.

Nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA

