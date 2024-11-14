Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 - 98 - 100 Trần Nguyên Đán, Phường 3, Bình Thạnh

Tốt nghiệp Đại Học: Chuyên Ngành Nhân Sự, Quản Lý Lao Động,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương

(Ưu tiên làm trong ngành FnB)

Nhạy bén trong công việc và trong cách thức làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc.

Nhiệt tình, nhanh nhạy.

Đam mê, có trách nhiệm với công việc.

Có ý chí cầu tiến.

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và thuyết phục tốt.

Khả năng quan sát, nắm bắt tâm lý con người.

Khả năng nhìn nhận, đánh giá tốt

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

- Lương cao hấp dẫn

- Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ cho nhân viên

- Đào tạo miễn phí các kỹ năng chuyên môn

- Được giảm giá 20% khi thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng của Công ty

- Môi trường làm việc ổn định, lành mạnh

