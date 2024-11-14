Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần D1 Concepts
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 96

- 98

- 100 Trần Nguyên Đán, Phường 3, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học: Chuyên Ngành Nhân Sự, Quản Lý Lao Động,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương
(Ưu tiên làm trong ngành FnB)
Nhạy bén trong công việc và trong cách thức làm việc nhóm.
Chịu được áp lực công việc.
Nhiệt tình, nhanh nhạy.
Đam mê, có trách nhiệm với công việc.
Có ý chí cầu tiến.
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và thuyết phục tốt.
Khả năng quan sát, nắm bắt tâm lý con người.
Khả năng nhìn nhận, đánh giá tốt
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cao hấp dẫn
- Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ cho nhân viên
- Đào tạo miễn phí các kỹ năng chuyên môn
- Được giảm giá 20% khi thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng của Công ty
- Môi trường làm việc ổn định, lành mạnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 01 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tuyen-dung-thu-nhap-8-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job250553
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Việt Thăng
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Việt Thăng
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 27/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Long An
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Hạn nộp: 03/01/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Việt Farm
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công TY TNHH Việt Farm
Hạn nộp: 27/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Việt Thăng
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Việt Thăng
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 27/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Long An
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Hạn nộp: 03/01/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Việt Farm
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công TY TNHH Việt Farm
Hạn nộp: 27/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất