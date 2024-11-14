Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 96
- 98
- 100 Trần Nguyên Đán, Phường 3, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học: Chuyên Ngành Nhân Sự, Quản Lý Lao Động,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương
(Ưu tiên làm trong ngành FnB)
Nhạy bén trong công việc và trong cách thức làm việc nhóm.
Chịu được áp lực công việc.
Nhiệt tình, nhanh nhạy.
Đam mê, có trách nhiệm với công việc.
Có ý chí cầu tiến.
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và thuyết phục tốt.
Khả năng quan sát, nắm bắt tâm lý con người.
Khả năng nhìn nhận, đánh giá tốt
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.
Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cao hấp dẫn
- Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ cho nhân viên
- Đào tạo miễn phí các kỹ năng chuyên môn
- Được giảm giá 20% khi thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng của Công ty
- Môi trường làm việc ổn định, lành mạnh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts
