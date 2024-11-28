Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Số BH 01

- 09, khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm, xây dựng và phát triển nguồn ứng viên cho các Khối LĐPT, kinh doanh và Back office
Triển khai các hoạt động đăng tuyển, xây dựng thương hiệu tuyển dụng của Công ty.
Tổ chức hoạt động tuyển dụng: Lọc hồ sơ, sơ vấn, sắp xếp lịch phỏng vấn, thỏa thuận và gửi thư mời nhận việc...
Lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển văn hóa Công ty.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận phân công.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xã hội/quản trị nhân sự/báo chí, truyền thông/ngoại ngữ...
Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm làm công tác tuyển dụng.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Kinh doanh/làm headhunter/hoặc đã từng tham gia các hoạt động Đoàn, đội, các hoạt động xã hội.
Năng động, sáng tạo, nhiều ý tưởng, tư duy nhanh nhẹn và chủ động trong công việc.
Đam mê công tác tuyển dụng
Có tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-15 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Sinh nhật, Team building, Year end Party, Thưởng tháng 13,...
Cơ hội thăng tiến công bằng, rõ ràng.
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Được sự định hướng, dẫn dắt của quản lý và sự hỗ trợ của đồng đội trong suốt quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km 267, Quốc lộ 1A, Phố Hòa Bình, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

