Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần Haplast
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty cổ phần Haplast

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Haplast

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8 toà nhà Trico, 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tuyển dụng
Tiếp nhận yêu cầu nhân sự từ các bộ phận, Trưởng phòng, ban Giám đốc,...
Quản lý và phát triển kênh tuyển dụng, truyền thông thông tin tuyển dụng trên các kênh online và offline;
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu nhân sự của Công ty;
Soạn thảo và đăng tải các thông báo tuyển dụng, mô tả công việc;
Tìm kiếm, sàng lọc và phỏng vấn các ứng viên phù hợp
Thực hiện quy trình tuyển chọn ứng viên: Phỏng vấn, đánh giá, kiểm tra năng lực;
Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới ( Hồ sơ, hợp đồng lao động, giới thiệu với các bộ phận)
Sử dụng đa dạng các kênh tuyển dụng để tìm kiếm và thu hút ứng viên chất lượng cao.
Xây dựng và quản lý hệ thống data ứng viên
Đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp;
Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển dụng;
2. Đào tạo:
Xác định nhu cầu đào tạo cho các phòng ban và xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ.
Phối hợp với các giảng viên, chuyên gia bên ngoài để tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm.
Theo dõi và đánh giá kết quả đào tạo, đo lường hiệu quả của các chương trình đào tạo.
Lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, hỗ trợ họ trong quá trình nâng cao kỹ năng và kiến thức.
Tổ chức và triển khai các khoá đào tạo nội bộ;
Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo và đề xuất các cải tiến
Xây dựng và quản lý hệ thống đào tạo của Công ty.
3. Truyền thông nội bộ:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm gắn kết và thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên.
- Phụ trách biên tập, viết nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ như bản tin nội bộ, email, thông báo, bảng tin công ty, và các sự kiện nội bộ.
- Quản lý và điều phối các sự kiện nội bộ, bao gồm các ngày lễ, hội nghị nhân viên, hoạt động team building, sinh nhật nhân viên, v.v.
- Tạo dựng và duy trì môi trường làm việc tích cực thông qua các chiến lược truyền thông sáng tạo.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá, sự kiện nội bộ để tạo môi trường làm việc tích cực.
- Quản lý các kênh truyền thông nội bộ ( Bảng tin, mạng xã hội nội bộ,....).
- Đảm bảo thông tin nội bộ được truyền đạt kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 25-35 tuổi
· Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Truyền thông, Marketing, hoặc các ngành liên quan.
Bằng cấp
· Kinh nghiệm: Có từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí đào tạo, truyền thông nội bộ hoặc nhân sự.
Kinh nghiệm
· Kỹ năng quản lý sự kiện: Kinh nghiệm tổ chức các sự kiện nội bộ như team-building, các buổi đào tạo, hoặc các hoạt động văn hóa doanh nghiệp là một lợi thế.
Kỹ năng quản lý sự kiện
· Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc, tạo dựng mối quan hệ tốt với mọi phòng ban trong công ty.
Kỹ năng giao tiếp
· Kỹ năng viết và biên tập nội dung: Có khả năng biên tập, soạn thảo thông báo, tài liệu truyền thông nội bộ, và các nội dung đào tạo cho nhân viên.
Kỹ năng viết và biên tập nội dung
· Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Sắp xếp các chương trình đào tạo một cách hiệu quả, đảm bảo truyền thông nội bộ được triển khai đúng tiến độ.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
· Am hiểu về truyền thông nội bộ: Có kiến thức về các kênh truyền thông trong nội bộ, từ email, bảng tin đến các ứng dụng chat doanh nghiệp như Zalo, Teams, Slack.
Am hiểu về truyền thông nội bộ
· Hiểu biết về quy trình đào tạo: Am hiểu về xây dựng kế hoạch đào tạo, phân tích nhu cầu đào tạo, triển khai và đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo.
Hiểu biết về quy trình đào tạo
Kỹ năng sáng tạo nội dung
- Có kỹ năng sử dụng AI và chát GPT là một lợi thế
- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty cổ phần Haplast Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-15 triệu đồng
Thưởng lương tháng thứ 13.
Thưởng cổ phiếu ESOP
Thưởng ngày thành lập Công ty (18/08 hàng năm).
Thưởng lao động tiên tiến/ xuất sắc từ 10-15 triệu đồng/ nhân sự.
Thưởng thâm niên lên đến gần 2 triệu đồng/ nhân sự.
Thưởng gắn kết 2 triệu đồng/ nhân sự
Thưởng sáng kiến cải tiến lên đến 50 triệu đồng/ cải tiến.
Tham gia BHXH theo quy định pháp luật, Bảo hiểm tai nạn 24/24 bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc y tế cho Cán bộ quản lý, và nhân viên có thành tích xuất sắc, nhân viên gắn bó với công ty.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ học việc, nhân viên, chuyên viên, trưởng nhóm, phó/ trưởng phòng lên giám đốc kinh doanh.
Du lịch hàng năm dành cho toàn thể CB.CNV với giá trị 3 triệu đồng/ nhân sự
Học bổng dành cho con CB.CNV có thành tích học giỏi và xuất sắc
Hỗ trợ tiền tàu xe cho CB.CNV ở xa về quê ăn tết
Quỹ hỗ trợ Haplast: Dành cho những hoàn cảnh khó khăn cần được chăm sóc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Haplast

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Haplast

Công ty cổ phần Haplast

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

