Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
- Hồ Chí Minh: 438 Quang trung, Phường 17, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tuyển Dụng (40%)
Phân tích nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp và xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng.
Sàng lọc hồ sơ và tổ chức phỏng vấn ứng viên.
Phối hợp với các phòng ban để chọn lựa ứng viên phù hợp.
Thực hiện thủ tục nhận việc cho nhân viên mới.
Đào Tạo (60%)
Xác định nhu cầu đào tạo của công ty và lập kế hoạch đào tạo
Thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo.
Đào tạo đội ngũ kế thừa.
Hỗ trợ phát triển lộ trình thăng tiến cho nhân viên.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tuyển dụng và Đào tạo;
Kỹ năng máy tính tốt (Word, Excel, PowerPoint, Canva,...);
Có kiến thức và hiểu biết sâu sắc về các quy trình tuyển dụng từ việc lập kế hoạch, tìm kiếm ứng viên, đến tiến hành phỏng vấn và chọn lựa ứng viên;
Có khả năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc và hiệu quả, cả trong việc nắm bắt yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận khác trong công ty và trong việc tương tác với ứng viên;
Có kinh nghiệm và kỹ năng tốt trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng trên LinkedIn, cũng như các nền tảng truyền thông xã hội khác;
Tính cách: hoạt bát, nhanh nhẹn, biết lắng nghe, luôn mang năng lượng tích cực, có ý chí cầu tiến và định hướng phát triển bản thân, sự nghiệp rõ ràng.
Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thoải mái.
Các chế độ theo luật lao động ( BHYT, BHTN, BHXH,..)
Lương tết, sinh nhật ...
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
