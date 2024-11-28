Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 438 Quang trung, Phường 17, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tuyển Dụng (40%)

Phân tích nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp và xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng.

Sàng lọc hồ sơ và tổ chức phỏng vấn ứng viên.

Phối hợp với các phòng ban để chọn lựa ứng viên phù hợp.

Thực hiện thủ tục nhận việc cho nhân viên mới.

Đào Tạo (60%)

Xác định nhu cầu đào tạo của công ty và lập kế hoạch đào tạo

Thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo.

Đào tạo đội ngũ kế thừa.

Hỗ trợ phát triển lộ trình thăng tiến cho nhân viên.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tuyển dụng và Đào tạo;

Kỹ năng máy tính tốt (Word, Excel, PowerPoint, Canva,...);

Có kiến thức và hiểu biết sâu sắc về các quy trình tuyển dụng từ việc lập kế hoạch, tìm kiếm ứng viên, đến tiến hành phỏng vấn và chọn lựa ứng viên;

Có khả năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc và hiệu quả, cả trong việc nắm bắt yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận khác trong công ty và trong việc tương tác với ứng viên;

Có kinh nghiệm và kỹ năng tốt trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng trên LinkedIn, cũng như các nền tảng truyền thông xã hội khác;

Tính cách: hoạt bát, nhanh nhẹn, biết lắng nghe, luôn mang năng lượng tích cực, có ý chí cầu tiến và định hướng phát triển bản thân, sự nghiệp rõ ràng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12tr – 15tr/ tháng (Gross)

Môi trường làm việc năng động, thoải mái.

Các chế độ theo luật lao động ( BHYT, BHTN, BHXH,..)

Lương tết, sinh nhật ...

Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ

