Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng các kênh tuyển dụng online hoặc offline Gọi điện tư vấn, giới thiệu về các chương trình du học mà Tập đoàn đang triển khai theo nguồn data được phân bổ Trả lời và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về thông tin sản phẩm, tư vấn chương trình phù hợp và chăm sóc khách hàng qua điện thoại/ gặp mặt trực tiếp Xây dựng mối quan hệ gắn kết, khai thác tìm hiểu nhu cầu và thuyết phục, đàm phán với khách hàng tiềm năng để chốt Ghi chú những thông tin về tất cả các cuộc gọi để sử dụng trong tương lai Chịu trách nhiệm và đảm bảo các chỉ số KPI Lên kế hoạch tư vấn, phương án tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả, đề xuất các chính sách hợp tác tuyển sinh, chính sách ưu đãi/học bổng... phù hợp và báo cáo cho Quản lý trực tiếp Chi tiết các công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn Giải quyết các vấn đề phát sinh của học viên trước và sau khi xuất cảnh Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 23-45 Giao tiếp tự tin, bản lĩnh, thành thạo mạng xã hội Facebook, Zalo,... Ưu tiên Có năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, xuất khẩu lao động,.... ( chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo) Ưu tiên các bạn là thực tập sinh, du học đã về nước, sinh viên ham học hỏi và quan tâm tới mảng du học kép....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Lương cứng + lương kinh doanh + thưởng nóng cao + back nguồn nhanh Được làm việc trong 1 Tập đoàn có quy mô lớn và lịch sử hình thành phát triển hơn 20 năm Cơ hội thăng tiến rõ ràng Được tham gia các kháo học nhầm nâng cao nghiệp vụ Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng Tập đoàn Được xét thưởng, vinh danh hàng năm Được tham gia các hoạt động mang đậm chất văn hóa Doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

