Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
- Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Xây dựng các kênh tuyển dụng online hoặc offline
Gọi điện tư vấn, giới thiệu về các chương trình du học mà Tập đoàn đang triển khai theo nguồn data được phân bổ
Trả lời và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về thông tin sản phẩm, tư vấn chương trình phù hợp và chăm sóc khách hàng qua điện thoại/ gặp mặt trực tiếp
Xây dựng mối quan hệ gắn kết, khai thác tìm hiểu nhu cầu và thuyết phục, đàm phán với khách hàng tiềm năng để chốt
Ghi chú những thông tin về tất cả các cuộc gọi để sử dụng trong tương lai
Chịu trách nhiệm và đảm bảo các chỉ số KPI
Lên kế hoạch tư vấn, phương án tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả, đề xuất các chính sách hợp tác tuyển sinh, chính sách ưu đãi/học bổng... phù hợp và báo cáo cho Quản lý trực tiếp
Chi tiết các công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Giải quyết các vấn đề phát sinh của học viên trước và sau khi xuất cảnh
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tuổi từ 23-45
Giao tiếp tự tin, bản lĩnh, thành thạo mạng xã hội Facebook, Zalo,...
Ưu tiên Có năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, xuất khẩu lao động,.... ( chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Ưu tiên các bạn là thực tập sinh, du học đã về nước, sinh viên ham học hỏi và quan tâm tới mảng du học kép....
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: Lương cứng + lương kinh doanh + thưởng nóng cao + back nguồn nhanh
Được làm việc trong 1 Tập đoàn có quy mô lớn và lịch sử hình thành phát triển hơn 20 năm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các kháo học nhầm nâng cao nghiệp vụ
Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng Tập đoàn
Được xét thưởng, vinh danh hàng năm
Được tham gia các hoạt động mang đậm chất văn hóa Doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
