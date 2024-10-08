Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH Chi An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty TNHH Chi An
- Hà Nội: 100 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Phụ trách quản lý, vận hành phần mềm bán hàng
Nhận thông tin nhập hàng, điều chuyển từ các bộ phận và xử lý trên phần mềm bán hàng
Tiếp nhận các biên bản xác nhận sự việc có liên quan đến việc điều chỉnh hàng hóa trên phần mềm bán hàng, thông báo cho các bộ phận liên quan nắm được thông tin đã điều chỉnh.
Tiếp nhận các thông tin về chương trình khuyến mại; lập và cung cấp các thẻ khuyến mại chiết khấu hóa đơn
Tiếp nhận,kiểm tra và cập nhật chiết khấu VIP trên mã khách hàng
Lập báo cáo Doanh thu-chiết khấu - hàng bán trả lại - DTT, báo cáo Nhập – xuất tồn hàng hóa dựa trên số liệu của phần mềm bán hàng toàn hệ thống định kỳ hàng tháng.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành phần mềm Haravan
Kỹ năng Excel tốt
Tại Công ty TNHH Chi An Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-13tr + chế độ( lễ, Tết, sinh nhật, ...)
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện
Cơ hội học tập, và thăng tiến
Cơ hội sở hữu các mẫu thời trang cao cấp mới nhất với giá ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chi An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
