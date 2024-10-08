Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH Chi An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 100 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Phụ trách quản lý, vận hành phần mềm bán hàng Nhận thông tin nhập hàng, điều chuyển từ các bộ phận và xử lý trên phần mềm bán hàng Tiếp nhận các biên bản xác nhận sự việc có liên quan đến việc điều chỉnh hàng hóa trên phần mềm bán hàng, thông báo cho các bộ phận liên quan nắm được thông tin đã điều chỉnh. Tiếp nhận các thông tin về chương trình khuyến mại; lập và cung cấp các thẻ khuyến mại chiết khấu hóa đơn Tiếp nhận,kiểm tra và cập nhật chiết khấu VIP trên mã khách hàng Lập báo cáo Doanh thu-chiết khấu - hàng bán trả lại - DTT, báo cáo Nhập – xuất tồn hàng hóa dựa trên số liệu của phần mềm bán hàng toàn hệ thống định kỳ hàng tháng.

Phụ trách quản lý, vận hành phần mềm bán hàng

Nhận thông tin nhập hàng, điều chuyển từ các bộ phận và xử lý trên phần mềm bán hàng

Tiếp nhận các biên bản xác nhận sự việc có liên quan đến việc điều chỉnh hàng hóa trên phần mềm bán hàng, thông báo cho các bộ phận liên quan nắm được thông tin đã điều chỉnh.

Tiếp nhận các thông tin về chương trình khuyến mại; lập và cung cấp các thẻ khuyến mại chiết khấu hóa đơn

Tiếp nhận,kiểm tra và cập nhật chiết khấu VIP trên mã khách hàng

Lập báo cáo Doanh thu-chiết khấu - hàng bán trả lại - DTT, báo cáo Nhập – xuất tồn hàng hóa dựa trên số liệu của phần mềm bán hàng toàn hệ thống định kỳ hàng tháng.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành phần mềm Haravan Kỹ năng Excel tốt

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành phần mềm Haravan

Kỹ năng Excel tốt

Tại Công ty TNHH Chi An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-13tr + chế độ( lễ, Tết, sinh nhật, ...) Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện Cơ hội học tập, và thăng tiến Cơ hội sở hữu các mẫu thời trang cao cấp mới nhất với giá ưu đãi

Thu nhập: 10-13tr + chế độ( lễ, Tết, sinh nhật, ...)

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện

Cơ hội học tập, và thăng tiến

Cơ hội sở hữu các mẫu thời trang cao cấp mới nhất với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chi An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin