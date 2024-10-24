Tuyển Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hội Sở - Lầu 2, tòa nhà Him Lam, 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán (gồm Core system, Web Trading, Mobile Trading, Bảng giá, ...); Tham gia vào bộ phận vận hành Core, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định và liên tục; Hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống Core; Hỗ trợ phát triển các ứng dụng, dịch vụ liên quan đến hệ thống Core; Phối hợp với đối tác bảo trì hệ thống Core tiến hành sửa lỗi, phát triển dịch vụ, chức năng liên quan đến hệ thống; Đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định. Triển khai hệ thống mới khi có nhu cầu. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Quản lý và vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán (gồm Core system, Web Trading, Mobile Trading, Bảng giá, ...);

Tham gia vào bộ phận vận hành Core, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định và liên tục;

Hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống Core;

Hỗ trợ phát triển các ứng dụng, dịch vụ liên quan đến hệ thống Core;

Phối hợp với đối tác bảo trì hệ thống Core tiến hành sửa lỗi, phát triển dịch vụ, chức năng liên quan đến hệ thống;

Đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định. Triển khai hệ thống mới khi có nhu cầu.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tối thiểu: Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin hoặc chuyên ngành tương đương. Có kinh nghiệm làm việc trên nền tảng ReactJS, NodeJS, .NET (C#); Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh; Kiến thức Core chứng khoán, ứng dụng giao dịch chứng khoán trực truyến, ngân hàng tài chính; Kiến thức mạng và hệ điều hành (Windows Sever, CentOS, Ubuntu); Có kiến thức về sử dụng và quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL Server, MySQL là một lợi thế ưu tiên. Ưu tiên: Đã làm việc tại công ty chứng khoán và vận hành hệ thống Core chứng khoán (FLEX – FSS) Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán hoặc cung cấp giải pháp bảo mật là một ưu tiên. Kiến thức về an toàn thông tin, bảo mật ứng dụng. Làm việc nhóm. Tự nghiên cứu, tự học. Tổ chức, điều phối công việc Soạn thảo văn bản.

Trình độ tối thiểu: Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin hoặc chuyên ngành tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc trên nền tảng ReactJS, NodeJS, .NET (C#);

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh;

Kiến thức Core chứng khoán, ứng dụng giao dịch chứng khoán trực truyến, ngân hàng tài chính;

Kiến thức mạng và hệ điều hành (Windows Sever, CentOS, Ubuntu);

Có kiến thức về sử dụng và quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL Server, MySQL là một lợi thế ưu tiên.

Ưu tiên: Đã làm việc tại công ty chứng khoán và vận hành hệ thống Core chứng khoán (FLEX – FSS)

Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán hoặc cung cấp giải pháp bảo mật là một ưu tiên.

Kiến thức về an toàn thông tin, bảo mật ứng dụng.

Làm việc nhóm.

Tự nghiên cứu, tự học.

Tổ chức, điều phối công việc

Soạn thảo văn bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13

Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho nhân viên

Thưởng hoàn thành công việc

Khám sức khỏe định kỳ

Thăm hỏi: thai sản, hiếu hỉ, ốm đau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin