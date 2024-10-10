Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
- Hà Nội: 39 Sunrise, KĐT the Manor, the Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên kế hoạch quản lý, theo dõi, kiểm soát giỏ hàng: tạo deal, chọn mặt hàng...
Quản lý, vận hành các shop trên sàn TMĐT như Tik Tok, Shopee..
Xử lý các vấn đề phát sinh của shop
Tối ưu các sản phẩm trên shop về mặt hình ảnh và trải nghiệm khách hàng.
Quản lý, vận hành phòng livestream
Nghiên cứu công nghệ, ứng dụng công nghệ AI vào quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 4 năm
Yêu thích công việc kỹ thuật, kinh doanh
Có khả năng làm teamwork.
Trách nhiệm, tâm huyết.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15 - 20tr/tháng.
Thưởng theo KPI và quy chế của Công ty
Môi trường năng động, vui vẻ và nhiều cơ hội thử thách, sáng tạo.
Các hoạt động teamwork, gắn kết, sinh nhật.
Được làm việc với các brand nội địa hàng đầu Nhật Bản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
