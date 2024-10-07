Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
- Hà Nội: 94 Đường Láng, P.Ngã Tư Sở, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hỗ trợ các công việc điều phối dự án mở cửa hàng mới tại các Quốc gia.
Tham gia cuộc họp với đối tác. Đề xuất các phương án hỗ trợ đối tác trong vận hành cửa hàng, hệ thống
Hỗ trợ các công việc Logistics như: Kiểm tra, theo dõi đơn hàng XNK, kiểm tra đóng gói hàng hóa để đảm bảo hàng hóa xuất khẩu theo đúng quy cách và yêu cầu của khách hàng, đúng tiến độ dự án.
Hỗ trợ Quản lý vận hành tổ chức các khóa đào tạo về thương hiệu, vận hành... nâng cao về kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ nhân sự của đối tác
Kiểm soát chất lượng vận hành của đối tác
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành dịch vụ du lịch, quản trị kinh doanh.
Có kỹ năng pha chế, vận hàng liên quan đến dịch vụ ăn uống, khách sạn.
Tiếng Anh thành thạo
Chủ động phân bổ thời gian và khối lượng công việc đáp ứng deadline.
Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 12 - 15 triệu + Thưởng dự án + Phụ cấp ăn trưa
Lương tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh năm, thưởng thâm niên, thưởng các dịp Lễ/Tết
Được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn
Có cơ hội làm việc tại nhiều đất nước
Đóng BHXH, khám sức khỏe định kỳ, du lịch, sinh nhật...
Thời gian làm việc 7.5h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
