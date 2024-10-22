Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Đề xuất sản phẩm, chương trình sale cho Livestream. Làm việc với Brand để quản lý các Talents/KOL livestream trực tiếp hàng ngày trên nền tảng Tiktok shop để đảm bảo số lượng phiên và nhân tài cũng như KPI cho mỗi buổi phát trực tiếp. Cập nhập thông tin chính sách từ kênh bán hàng Tiktok, ngành hàng; báo cáo tình hình thị trường và kết quả kinh doanh cho quản lý Chịu trách nhiệm quản lí Kênh Tiktok của thương hiệu; xây dựng và quản lí gian hàng Tiktokshop của thương hiệu. Phối hợp với bên bộ phận có liên quan xử lý đơn hàng, quy trình giao hàng và hoàn trả đơn từ khách hàng. Hợp tác với các phòng ban liên quan để đảm bảo việc thực hiện chương trình theo đúng kế hoạch. Theo dõi và giám sát hiệu quả kinh doanh và các kế hoạch đang thực hiện, báo cáo hàng tuần về hiệu quả kinh doanh và cập nhật các thông tin chi tiết. Thực hiện công việc khác từ Quản lý trực tiếp, từ cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành: ngoại thương, kinh tế- thương mại, QTKD,...hoặc các chuyên ngành liên quan Có 1 -2 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương tự hoặc làm việc tại các trang thương mại điện tử: Lazada, Shopee, Tiktok...hoặc công ty kinh doanh thương mại điện tử Có kiến thức và kỹ năng về hệ thống sàn TMĐT (Tiktok) Ngoại ngữ: Tiếng Trung/Tiếng Anh giao tiếp MS Office: Excellent Excel, Word, PowerPoint,.. Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch Yêu thích kinh doanh, hiểu biết về thị trường thương mại điện tử là một lợi thế;

Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ + Thưởng KPI (có thể thương lượng theo năng lực) Tăng lương định kỳ hằng năm; Thời gian làm việc: 9h-18h (Thứ 2 đến Thứ 6) Thưởng cuối năm (13+ 14 theo tình hình kinh doanh của Công ty) Phép năm (bao gồm 02 ngày của tháng thử việc); Bảo hiểm xã hội theo Luật Lao động; Team building định kỳ; Tham gia CLB cầu lông Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ; Khám sức khỏe định kì 1 năm 1 lần Sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định; Thưởng theo năng lực & hiệu quả công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

