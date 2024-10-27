Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập 14 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Thực hiện các thủ tục và quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn quốc tế. Lên kế hoạch thanh toán, đề xuất thanh toán và hỗ trợ phòng kế toán hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo phương thức thanh toán đã ký kết nếu cần. Làm việc với các đối tác nước ngoài, nhà cung cấp dịch vụ vận tải, đại lý hải quan và các bên liên quan khác để sắp xếp vận chuyển hàng hóa. Theo dõi, quản lý hành trình, tiến độ của hàng hóa, sản phẩm. Kiểm soát chất lượng, số lượng của hàng hóa từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Thực hiện tiếp nhận, đối chiếu các hồ sơ liên quan đến hàng hóa, kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu từ nhà cung cấp. Lên tờ khai hoặc check tờ khai, phối hợp với giao nhận làm thủ tục xin giấy phép, thủ tục hải quan, thông quan hàng hoá và giao hàng. Giải quyết những mâu thuẫn, vấn đề phát sinh có liên quan đến hàng hóa, sản phẩm trong quá trình vận chuyển, thương mại quốc tế. Theo dõi và lập báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu, doanh thu, chi phí, thời gian giao nhận hàng hóa và các vấn đề liên quan. Phân tích dữ liệu để tối ưu hóa quy trình xuất nhập khẩu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. Cập nhật các chính sách, quy định mới liên quan đến xuất nhập khẩu, thuế quan, và quy định hải quan của cả trong nước lẫn quốc tế. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng, Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Tài chính, Thương mại quốc tế hoặc các ngành học khác có liên quan. Có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Hiểu biết về thực hiện các thủ tục khai quan, thông quan hàng hóa; thủ tục, trình tự xuất nhập khẩu cũng như phân tích, nghiên cứu thị trường về xuất nhập khẩu, logistics,... Hiểu rõ về các kiến thức liên quan đến tài chính và pháp luật thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Quản trị tài chính, Logistics. Hiểu biết rõ về các phương thức thanh toán quốc tế, phương thức tận tải quốc tế, điều kiện thương mại quốc tế và các văn bản pháp lý liên quan. Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh tốt. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán. Tiếng Anh giao tiếp thương mại và đọc hiểu chứng từ. Biết tiếng Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm (14-17tr) Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi) Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

