Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa FPT, Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Làm việc chia theo ca (tối đa không quá 4 ca/tuần): Ca sáng từ 8h-18h; ca tối từ 18h-8h.
Vận hành, giám sát hệ thống điện hạ thế (Trạm biến áp, máy phát điện, ATS, Tủ hòa đồng bộ, UPS...)
Vận hành, giám sát hệ thống làm mát (Điều hòa chính xác, Điều hòa cục bộ,Hệ thống chiller...).
Triển khai, lắp đặt, đấu nối cấp nguồn điện cho các tủ phân phối và cấp nguồn cho thiết bị trong Data center (bao gồm cả nguồn AC và nguồn DC).
Trực tiếp và hỗ trợ xử lý các sự cố về hạ tầng trong Data center.
Trực tiếp và hỗ trợ giám sát nhà thầu thực hiện “bảo trì bảo dưỡng” hạ tầng Data center (nếu có).
Tham gia công tác tư vấn kỹ thuật, lên giải pháp triển khai, bảo trì bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật và làm việc với nhà cung cấp.
Làm việc chia theo ca (tối đa không quá 4 ca/tuần): Ca sáng từ 8h-18h; ca tối từ 18h-8h.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, chủ động, quyết đoán trong công việc.
Tốt nghiệp Đại Học trở lên, chuyên ngành về điện (Kỹ thuật điện, hệ thống điện, kỹ thuật điện-điện tử, điện công nghiệp, kỹ thuật điện lạnh, cơ điện)
Có kinh nghiệm về vận hành hệ thống Chiller
Có kinh nghiệm về vận hành hệ thống điện ( Máy phát điện, UPS, Trạm biến áp)
Sử dụng thành thạo Microsoft office (như Word, Excel, Auto CAD, Sketchup, Revit,...).
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, TOIEC 500-600 hoặc IELTS 4-5
Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt
Năng động, chủ động, quyết đoán trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh (thưởng lương tháng 13, thưởng nghỉ mát....) Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Gói thu nhập cạnh tranh (thưởng lương tháng 13, thưởng nghỉ mát....)
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

