Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 32 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 32 Triệu

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
23 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, toà 21T2, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 23 - 32 Triệu

Triển khai và vận hành OpenStack:
Quản lý môi trường OpenStack bao gồm thiết lập, cấu hình, nâng cấp và bảo trì các thành phần như Nova, Neutron, Cinder, Keystone, Swift, và Horizon.
Đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống OpenStack, bao gồm tối ưu hóa và khắc phục sự cố liên quan đến tính ổn định và hiệu suất theo SLA
Thiết kế và quản lý mạng ảo (SDN), các mạng phức tạp và mạng VLAN/VXLAN theo nhu cầu.
Quản lý hệ thống lưu trữ Ceph:
Thiết lập, cấu hình và giám sát hạ tầng lưu trữ Ceph, tối ưu hóa hệ thống để đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.
Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu năng của Ceph để điều chỉnh các yếu tố cấu hình cần thiết.
Phối hợp với các nhóm ứng dụng để đảm bảo tính sẵn sàng và hiệu năng của hạ tầng lưu trữ theo SLA, bao gồm các hoạt động nâng cấp, sao lưu, và bảo trì định kỳ.
Giám sát và xử lý sự cố:
Triển khai, vận hành các công cụ giám sát và quản lý cảnh báo tự động để phát hiện và xử lý sự cố kịp thời.
Điều tra và khắc phục các vấn đề liên quan đến hệ thống, xử lý các yêu cầu từ người dùng và các bộ phận khác trong tổ chức.
Phối hợp với đội bảo mật để đảm bảo hệ thống an toàn, bao gồm việc kiểm tra và cập nhật bản vá bảo mật thường xuyên.
Tối ưu hóa và nâng cấp:
Tối ưu hóa tài nguyên và hiệu năng của hệ thống, đảm bảo rằng hệ thống vận hành ổn định dưới các tải cao.
Cập nhật và nâng cấp các thành phần của OpenStack và Ceph khi cần thiết, đảm bảo rằng hệ thống luôn trong trạng thái ổn định và bảo mật nhất.

Với Mức Lương 23 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm quản trị hệ điều hành Linux (tương đương LPIC-2 hoặc LPIC-3)
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc với các nền tảng Open Source nói chung, đặc biệt trong vai trò vận hành hệ thống quy mô lớn.
Có kinh nghiệm vận hành các hệ thống ảo hóa và đám mây (KVM, VMware, OpenStack...).
Có kiến thức và kinh nghiệm về mạng ảo (VLAN, VXLAN, SDN), lưu trữ phân tán, và khả năng mở rộng hệ thống.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...
Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm
Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.
ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:
Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:
Thời gian làm việc thực tế
Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI
Năng lực/đóng góp của bản thân
CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Môi trường và điều kiện làm việc:
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:
Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp
Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV
Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi...
Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm
Giải bóng đá thường niên
Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên
Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ
Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...
Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).
Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).
Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:
Xét lọc hồ sơ đạt yêu cầu
Phỏng vấn trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

