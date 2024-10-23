Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập 7.5 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập 7.5 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô C8, KCN Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Xử lý đơn hàng bằng PDA lấy theo pick list được phân công từ điều phối. Kiểm tra và bỏ sản phẩm vào hộp theo chuẩn đóng gói, thực hiện trên máy tính theo quy trình xử lý của Vietful. Keo hộp đúng quy cách và sắp xếp đơn hàng bàn giao đơn vị vận chuyển. Hỗ trợ nhận hàng, luân chuyển hàng hóa trong kho, sắp xếp hàng hóa logic trên kệ. Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên và phối hợp các bộ phận để xử lý đơn hàng cho khách
Xử lý đơn hàng bằng PDA lấy theo pick list được phân công từ điều phối.
Kiểm tra và bỏ sản phẩm vào hộp theo chuẩn đóng gói, thực hiện trên máy tính theo quy trình xử lý của Vietful.
Keo hộp đúng quy cách và sắp xếp đơn hàng bàn giao đơn vị vận chuyển.
Hỗ trợ nhận hàng, luân chuyển hàng hóa trong kho, sắp xếp hàng hóa logic trên kệ.
Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên và phối hợp các bộ phận để xử lý đơn hàng cho khách

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nam, từ 18 - 25 tuổi.
1. Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
1. Kinh nghiệm:
2. Học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông
2. Học vấn:
3. Kỹ năng chuyên môn: Không yêu cầu
3. Kỹ năng chuyên môn:
4. Kỹ năng mềm: Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
4. Kỹ năng mềm:
5. Phẩm chất, tính cách
- Cẩn thận, chủ động, trung thực
- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
- Cầu tiến trong công việc
6. Yêu cầu khác: Không
6. Yêu cầu khác:

Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ lương thưởng:
- Thu nhập: 7.500.000 - 9.000.000 VNĐ
7.500.000 - 9.000.000 VNĐ
- Phụ cấp: Ăn trưa, đi lại, điện thoại, ...
- Thử việc nhận 90% lương + 100% phụ cấp
- Thưởng kinh doanh theo Quý, thưởng lương tháng 13,... và các khoản khác theo chính sách Công ty
- Nghỉ phép năm từ 12 - 15 ngày/năm, tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.
- Hoạt động, sự kiện nội bộ được tổ chức thường xuyên, team building hằng năm (CLB Thể thao, Happy Friday, Sharing Book,...)
- Nhiều ưu đãi mua sản phẩm Coolmate hấp dẫn.
2 / Sự phát triển nghề nghiệp:
- Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.
- Các buổi chia sẻ kiến thức ngoại tuyến và trực tuyến rất đa dạng được cung cấp bởi thành viên trong/ngoài Công ty.
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho tất cả các vị trí.
- Được đào tạo hoặc được tài trợ các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn/quản lý.
3 / Môi trường làm việc:
- Văn phòng Coolmate linh hoạt hướng đến không gian mở được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm: Khu vực ăn trưa, kệ đồ ăn vặt, khu vực thư giãn, giải trí (chơi game, xem phim, đọc sách...).
- Thúc đẩy văn hóa đọc sách bằng việc tài trợ sách và tổ chức các chương trình liên quan đến sách.
- Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo tuần/tháng/quý dù bạn làm việc tại nhà hay trực tiếp tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Chung cư BMM, Phúc La, Hà Đông

