Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP BIO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP BIO VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 48A, tổ 10, khu đô thị Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phụ trách kinh doanh kênh TMĐT Shopee.
Quản lý vận hành gian hàng.
Nghiên cứu thị trường, xu hướng ngành hàng.
Triển khai các hoạt động bán hàng trên sàn TMĐT.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Laptop cá nhân. Có kinh nghiệm Vận Hành Shop trên các nền tảng Shopee tối thiểu 6 tháng. Có khả năng quản lý công việc, lập kế hoạch, chủ động trong công việc. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Có Laptop cá nhân.
Có kinh nghiệm Vận Hành Shop trên các nền tảng Shopee tối thiểu 6 tháng.
Có khả năng quản lý công việc, lập kế hoạch, chủ động trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP BIO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ chế lương hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng Môi trường trẻ, năng động và sáng tạo. Review lương sau 6 tháng - 1 năm 12 ngày nghỉ phép năm, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động Việt Nam Tham gia các hoạt động tập thể của công ty, thưởng lễ Tết,...
Cơ chế lương hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng
Môi trường trẻ, năng động và sáng tạo.
Review lương sau 6 tháng - 1 năm
12 ngày nghỉ phép năm, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động Việt Nam
Tham gia các hoạt động tập thể của công ty, thưởng lễ Tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP BIO VIỆT NAM
