Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Vận hành mô hình cho vay Peer to Peer (P2P):

Theo dõi và đảm bảo quy trình vận hành của mô hình cho vay ngang hàng (P2P). Hỗ trợ người dùng (User) và người vay (MM) trong việc đăng ký, đăng tải và xử lý các yêu cầu vay và cho vay trên nền tảng Techlab.

2. Vận hành hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ (CCQ)

Đặt lệnh và duyệt lệnh trên hệ thống Funserv: Thực hiện các nghiệp vụ đặt lệnh mua, bán, hoán đổi chứng chỉ quỹ trên hệ thống Funserv theo yêu cầu của khách hàng và các quy định của công ty. Kiểm tra và duyệt lệnh trên hệ thống, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đúng quy trình. Kiểm soát và quản lý các hoạt động giao dịch: Giám sát và kiểm soát các hoạt động giao dịch liên quan đến chứng chỉ quỹ như phát hành, mua lại, phân phối. Đảm bảo việc đối soát, xác nhận lệnh và ghi nhận giao dịch được thực hiện chính xác và kịp thời.

3. Đảm bảo vận hành sản phẩm:

Giám sát và đảm bảo các quy trình vận hành của từng sản phẩm theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Phối hợp với các đội nhóm liên quan để tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng. Kiểm tra và đối chiếu các báo cáo định kỳ liên quan đến giao dịch, phân phối chứng chỉ quỹ, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

4. Báo cáo và cải tiến quy trình:

Lập báo cáo định kỳ về tình hình vận hành và các vấn đề phát sinh. Kiểm soát và quản lý toàn bộ quy trình vận hành, từ khâu đặt lệnh đến khâu đối soát dữ liệu, đảm bảo không xảy ra sai sót và rủi ro trong quá trình thực hiện. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề rủi ro tiềm ẩn trong quy trình vận hành. Đề xuất và triển khai các giải pháp cải thiện trải nghiệm người dùng, đảm bảo sự hiệu quả và hạn chế rủi ro trong việc vận hành các dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành tài chính, ưu tiên có kinh nghiệm với mô hình P2P lending và chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ: Có tối thiểu 04 chứng chỉ cơ bản đủ điều kiện vận hành chứng khoán (CC Luật CK, CC phân tích CK, CC môi giới CK và CC CK cơ bản). Ưu tiên UV có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán. Thành thạo các kỹ năng sử dụng các ứng dụng: App, Gmail, Tin học VP... Hiểu biết sâu về mô hình cho vay P2P và quản lý vận hành các sản phẩm tài chính. Am hiểu về các quy định pháp lý liên quan đến quỹ đầu tư và chứng chỉ quỹ. Kinh nghiệm làm việc với hệ thống Funserv (VSDC). Kỹ năng quản lý quy trình và giải quyết vấn đề. Khả năng giao tiếp tốt và linh hoạt để làm việc với các team, đối tác. Kỹ năng phân tích và tư duy logic. Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc dưới áp lực. Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp tốt trong nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Trợ cấp ăn trưa bằng coupon (giá trị 40k/ngày) qua ví điện tử của công ty tại canteen Funtime, Vé gửi xe free. Thưởng Wow Award, Supper Funner hàng tháng/quý (giải thưởng cho cá nhân/team xuất sắc) Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc) Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 MIC (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà) Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v... Nghỉ phép 12 ngày/năm Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00) Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

