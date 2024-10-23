Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINHUB
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINHUB

Đầu tư và Tài trợ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tòa NIC, số 6, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động của Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ
- Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ cho khách hàng - Nhận và chuyển lệnh của nhà đầu tư tới đại lý chuyển nhượng - Hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin, xác nhận quyền sở hữu, chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ
2. Xây dựng, cải tiến quy trình sản phẩm và hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ Trực tiếp xây dựng, cải tiến quy trình sản phẩm và hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ theo hướng dẫn của các cấp cao hơn nhằm đảm bảo quy trình và hệ thống được xây dựng và cập nhật đầy đủ, kịp thời để hoàn thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách hàng
3. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ hành nghề môi giới/4 chứng chỉ chuyên môn: Pháp luật, cơ bản, đầu tư, tư vấn do UBCKN cấp. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, chứng khoán, kế toán – kiểm toán,...
- Chăm chỉ, cẩn thận, kiểm soát cảm xúc tốt,...
- Thái độ tích cực, ham học hỏi, khả năng linh hoạt và thích nghi tốt
- Chú trọng yếu tố chi tiết, có khả năng nhận diện rủi ro trong quá trình vận hành.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có kỹ năng: giao tiếp, giải quyết vấn đề, lập báo cáo tổng hợp, làm việc nhóm và làm việc độc lập, quản lý thời gian hiệu quả.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết về chức năng và nhiệm vụ vận hành tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINHUB Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, nhiệt huyết, chuyên nghiệp.
- Được học hỏi và đào tạo (nội bộ/ thuê ngoài), có cơ hội thăng tiến.
- Thu nhập: 9-13 triệu đồng, lương tháng 13 và thưởng cuối năm tùy kết quả kinh doanh của công ty.
- Bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định của Nhà nước và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINHUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINHUB

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tòa nhà NIC, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Phố Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

