Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà G25, ngõ 28, đường Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thực hiện dịch vụ xin visa Úc

Tìm hiểu, cập nhật thông tin, chính sách Visa, quy trình xét visa du học - du lịch, thăm thân các nước.

Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ du học, du lịch, thăm thân.

Tổ chức điều hành, quản lý tiến độ và công việc, tiến hành các bước liên quan: tư vấn và tập hợp hồ sơ, xử lý hồ sơ, khai form biểu mẫu hồ sơ, tiến hành nộp hồ sơ.

Tiếp nhận khách hàng từ bộ phận kinh doanh hoặc marketing để thực hiện dịch vụ.

Giải quyết các vướng mắc, sự cố liên quan.

Theo dõi, tổng hợp công nợ của khách hàng do mình phụ trách và đôn đốc thu hồi nợ.

Lập các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của trưởng bộ phận, giám đốc Công ty.

Hỗ trợ các nhân viên khác có liên quan khác giải quyết các công việc chung.

Yêu Cầu Công Việc

Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý hồ sơ du học/du lịch/ định cư

Tiếng Anh đọc hiểu tốt. Ielts 6.0 trở lên

Tư duy logic, độc lập

Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt

Có khả năng tự nghiên cứu vấn đề mới

Chịu được áp lực cao trong công việc

Biết cách sắp xếp và quản lý công việc để đảm bảo kế hoạch đề ra

Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết

Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc

Cơ hội được công tác tại Úc (tùy thuộc vào mức độ gắn bó và hồ sơ xin visa)

Cơ hội thăng tiến

Mọi chế độ bảo hiểm, làm thêm giờ...đảm bảo theo quy định

Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ, tết, lương tháng 13...

Môi trường cởi mở, thân thiện, phù hợp với bạn nào muốn ổn định lâu dài

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (7h30 đến 17h), Thứ 7 từ 7h30 đến 12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

