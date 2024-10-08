Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH ICAN PR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH ICAN PR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

CÔNG TY TNHH ICAN PR
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH ICAN PR

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY TNHH ICAN PR

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 85 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng;
Liên hệ, làm việc với khách hàng về thủ tục đăng ký, hướng dẫn trước khi bay và các dịch vụ hỗ trợ khác.
Hướng dẫn du học sinh/ khách hàng hoàn thiện mọi giấy tờ cá nhân khác liên quan tới hồ sơ cá nhân
Tìm hiểu, cập nhật thông tin, chính sách Visa, quy trình xét Visa các nước
Quản lý, bảo vệ an toàn và chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ khách hàng trong quá trình triển khai dịch vụ
Phối hợp, hỗ trợ các đồng nghiệp và các phòng ban vì lợi ích chung của Công ty;
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học;
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, soản thảo văn bản tốt
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và học hỏi cao;
Ưu tiên nữ, có kinh nghiệm xử lý hồ sơ từ 03 năm trong ngành di trú, du học.
Khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao.
Có khả năng làm việc độc lập và nhóm
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

Tại CÔNG TY TNHH ICAN PR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn
Xem xét tăng lương hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiêp, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Các chế độ thưởng Du lịch, thưởng sinh nhật, Lễ Tết theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ICAN PR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ICAN PR

CÔNG TY TNHH ICAN PR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Rosana Tower, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

