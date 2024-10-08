Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH ICAN PR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng; Liên hệ, làm việc với khách hàng về thủ tục đăng ký, hướng dẫn trước khi bay và các dịch vụ hỗ trợ khác. Hướng dẫn du học sinh/ khách hàng hoàn thiện mọi giấy tờ cá nhân khác liên quan tới hồ sơ cá nhân Tìm hiểu, cập nhật thông tin, chính sách Visa, quy trình xét Visa các nước Quản lý, bảo vệ an toàn và chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ khách hàng trong quá trình triển khai dịch vụ Phối hợp, hỗ trợ các đồng nghiệp và các phòng ban vì lợi ích chung của Công ty; Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học; Tiếng Anh giao tiếp tốt Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, soản thảo văn bản tốt Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và học hỏi cao; Ưu tiên nữ, có kinh nghiệm xử lý hồ sơ từ 03 năm trong ngành di trú, du học. Khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao. Có khả năng làm việc độc lập và nhóm Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

Tại CÔNG TY TNHH ICAN PR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn Xem xét tăng lương hàng năm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước Được làm việc trong môi trường chuyên nghiêp, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Các chế độ thưởng Du lịch, thưởng sinh nhật, Lễ Tết theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ICAN PR

