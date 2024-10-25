Tuyển Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngân Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác quản lý, xử lý nợ có Thế chấp tài sản hoặc tín chấp, tiến hành các biện pháp tác nghiệp đôn đốc & tố tụng nhằm yêu cầu khách hàng (KH) tất toán khoản vay tại Nam Á bao gồm nhưng không hạn chế:
- Xác minh thông tin liên quan đến KH, nguồn tài chính của KH và đưa ra phương án xử lý thích hợp nhằm phục vụ qua quá trình thu hồi nợ;
- Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, lập phương án và thực hiện công tác thu hồi nợ xấu của Ngân hàng Nam Á, chủ yếu qua các biện pháp: cấu trúc nợ thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo; và đại diện tham gia tổ giác/ tổ tung/ thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, ...
- Tuân thủ các chính sách và quy định về thu hồi nợ của Ngân hàng Nam Á, quy định của Pháp luật;
- Quản lý hồ sơ xử lý nợ được giao và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo. Các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
- Hiểu biết về công tác xử lý nợ, có phẩm chất đạo đức tốt.
- Lợi thể nếu có kinh nghiệm về tư vấn giải quyết các tranh chấp quan hệ dân sự liên quan đến vay nợ, thể chấp tài sản hoặc tín chấp. Am hiểu các quy định Pháp luật liên quan đến hoạt động thu hồi nợ. Có các mối quan hệ tốt với các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án...
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế - tài chính, luật,.. Độ tuổi: Dưới 32 tuổi, cao trên 1m65
- Có thể đi công tác
- Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook,
- Khu vực: Hồ Chí Minh và Hà Nội

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận phù hợp theo năng lực;
- Lương tháng 13 + Thưởng thành tích cuối năm;
- Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, độc hại, thâm niên, ...);
- Thưởng thúc hiệu quả làm việc
- Đảm bảo các quyền lợi theo quy định của Pháp luật và Nam Á Bank - AMC
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- 12-14 ngày nghỉ phép nằm có hưởng lương, nghỉ chế độ có hưởng lương:
Nghỉ vào các dịp Lễ/Tết theo quy định:
- Du lịch thường niên;
- Môi trường làm việc năng đồng, cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: SR18-SR19 Trung tâm Thương mại Quy Nhơn, số 07 Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

