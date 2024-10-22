Tuyển Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 14 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 14 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi và giao dịch đàm phán với các đối tác và kịp thời báo cáo Trưởng/ Phó phòng các vấn đề phát sinh để có hướng xử lý kịp thời. - Trực tiếp thực hiện toàn bộ các hoạt động giao dịch, điện tín và các công việc có liên quan từ khi bắt đầu đàm phán, ký kết hợp đồng đến khi kết thúc hợp đồng giao dịch liên quan đến các đối tác nước ngoài, như: + Theo dõi và thực hiện các công việc liên quan đến các hợp đồng ngoại thương. + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng như hàng thiếu, hỏng, cấp bù...; + Chỉ đạo và đôn đốc đối tác giao hàng nhập khẩu, xuất khẩu, hàng cấp bù đúng thời hạn và kịp thời cung cấp chứng từ giao hàng cho Công ty. - Giúp Trưởng/ Phó phòng XNK các công việc liên quan đến đối tác nước ngoài phụ trách: + Lập kế hoạch, báo cáo chương trình tiếp đón đối tác sang Việt Nam làm việc với công ty và ngược lại; + Mua bảo hiểm nhập khẩu, liên hệ với các cơ quan để tiến hành giám định hàng hóa nếu có. + Soạn thảo các công văn, thư điện tín gửi đi cho các đối tác; + Phiên dịch cho Lãnh đạo Công ty trong các cuộc hội đàm với đối tác. + Trực tiếp thực hiện công tác biên dịch hồ sơ, tài liệu tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại theo yêu cầu chỉ đạo của Trưởng phòng XNK và Ban lãnh đạo Công ty; + Theo dõi các khiếu nại liên quan đến hàng thiếu, hỏng, chất lượng bộ linh kiện sau kiểm đếm của hàng hóa nhập khẩu và kịp thời làm việc với đối tác nước ngoài để yêu cầu hàng cấp bù đúng thời gian.
+ Đối với các lô hàng nhập khẩu phụ tùng, ngay sau khi được duyệt và ký hợp đồng thì phải đôn đốc phòng TCKT thanh toán/ hoặc mở L/C ngay. Nếu gặp khó khăn, quá 3 ngày chưa thanh toán/ hoặc mở L/C được thì phải báo cáo Trưởng/ Phó phòng giài quyết. - Đề xuất, kiến nghị với Trưởng/ Phó Phòng, lãnh đạo Công ty các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan Ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên tại các vị trí: Nhân viên mua hàng, xuất nhập khẩu, logistic, sale xuất nhập khẩu, ... Sử dụng thành thạnh tiếng Anh 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết Sử dụng tin học văn phòng thành thạo (Word, Excel, Powerpoint). Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, mong muốn gắn bó lâu dài với Doanh nghiệp.
Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan
Ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên tại các vị trí: Nhân viên mua hàng, xuất nhập khẩu, logistic, sale xuất nhập khẩu, ...
Sử dụng thành thạnh tiếng Anh 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết
Sử dụng tin học văn phòng thành thạo (Word, Excel, Powerpoint).
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, mong muốn gắn bó lâu dài với Doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định: từ 14,000,000đ - 16,000,000đ/ tháng + phụ cấp
(Có thể đàm phán theo năng lực ứng viên)
Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Chế độ thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng theo doanh thu toàn quốc cuối năm.
Chế độ Công tác phí đầy đủ khi đi công tác
Công ty cung cấp đầy đủ ngân sách, máy tính, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

