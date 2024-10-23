Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tập Đoàn Novaon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Tập Đoàn Novaon
- Hà Nội: Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ với các đơn vị vận chuyển để lấy cước, các chi phí >> tổng hợp để lựa chọn nhà vận chuyển có giá tốt nhất
Kiểm tra giá, lên kế hoạch booking tàu, và phương thức vận chuyển, tính toán số lượng hàng hóa sao cho tối ưu được cách vận chuyển cũng như giảm thiểu được chi phí
Phụ trách các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu, thông quan tại chỗ, thông quan kho ngoại quan và dịch vụ vận tải. Hoàn thiện bộ chứng từ XNK
Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng xuất/nhập theo đúng tiến độ
Thực hiện mô tả hàng hóa, và áp HS code cho các sản phẩm xuất khẩu, cũng như thông tin thuế cho các sản phẩm tại Mỹ
Tìm kiếm NCC cho phù hợp với các sản phẩm của công ty
Thỏa thuận, thương lượng các điều khoản của hợp đồng
Kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa trong quá trình sản xuất. Kịp thời xử lý các phát sinh trước, trong và sau khi hàng được vận chuyển
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban (kế toán, kho, sale,...) để giải quyết các vấn đề có liên quan
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tra cứu mã HS code để xác định các vấn đề chính sách mặt hàng XNK, về Thuế và các vấn đề về Hải quan.
Am hiểu về thủ tục hải quan, giao nhận đường hàng không và đường biển
Hiểu biết về nhập khẩu đầu Mỹ
Tiếng Anh thành thạo ( 4 kỹ năng)
Tinh thần làm việc tích cực, có trách nhiệm, & nhiệt huyết
Có kỹ năng giao tiếp, thương lượng
Tại Tập Đoàn Novaon Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương/cấp 3 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng. Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 – 2022.
Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước. Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.
Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.
Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại Novaon: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...
Giờ làm việc linh hoạt (giờ bắt đầu tự do từ 7h30 – 9h00) – Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, và 1 buổi sáng Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI