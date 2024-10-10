Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5A đường số 3, phường An Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi tiến độ thông quan, xuất nhập khẩu hàng hoá, hạn chế tối đa các chi phí phát sinh
- Kiểm tra, so sánh, đàm phán các báo giá vận chuyển Quốc Tế & nội địa
- Hệ thống hoá mã HS chính xác
- Xử lý tờ khai Hải Quan & bộ chứng từ nhập khẩu (CI, PL, CO, BL...) đảm bảo hàng hoá thông quan đúng hạn, đúng thuế & không phát sinh - Hệ thống hoá & quản trị dữ liệu xuất nhập khẩu, đóng góp xây dựng phần mềm ERP của Công ty
- Phối hợp liên Phòng/Ban trong Công ty để xử lý công việc & đại diện Công ty làm việc với các cơ quan ban ngành đoàn thể (Sở Xây Dựng, Vinamcontrol, Hải Quan...)
- Báo cáo hàng hoá xuất nhập khẩu. Kiểm soát chi phí trong quá trình hoạt động
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo & cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Có kiến thức cơ bản về quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu Có khả năng đọc hiểu và soạn thảo các văn bản tiếng Anh liên quan đến xuất nhập khẩu Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Chủ động, linh hoạt và có khả năng xử lý tình huống tốt
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có kiến thức cơ bản về quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu
Có khả năng đọc hiểu và soạn thảo các văn bản tiếng Anh liên quan đến xuất nhập khẩu
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, linh hoạt và có khả năng xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thưởng lễ, tết, phép năm Lương tháng 13. Giảm giá 30-50% khi mua sắm/ăn uống tại chuỗi nhà hàng cafe Rita Võ
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng lễ, tết, phép năm
Lương tháng 13.
Giảm giá 30-50% khi mua sắm/ăn uống tại chuỗi nhà hàng cafe Rita Võ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 327 Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

