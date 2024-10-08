Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu chính: Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược tiếp thị toàn diện cho dự án AI blockchain, nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng và tối ưu hóa doanh thu.

Mục tiêu chính:

Xây dựng Chiến lược Tiếp thị Phát triển và triển khai chiến lược tiếp thị tổng thể phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty. Xác định thị trường mục tiêu, phân tích đối thủ cạnh tranh và đưa ra các chiến lược để chiếm lĩnh thị trường. Quản lý Hoạt động Tiếp thị Giám sát và quản lý tất cả các hoạt động tiếp thị bao gồm tiếp thị số, tiếp thị nội dung, quảng cáo, quan hệ công chúng và sự kiện. Xây dựng và quản lý ngân sách tiếp thị, đảm bảo chi tiêu hiệu quả và đạt được ROI cao. Phát triển Thương hiệu Tạo dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ và nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông. Phát triển các chiến dịch tiếp thị sáng tạo để nâng cao nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng. Quản lý Đội ngũ Tiếp thị Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ tiếp thị, đảm bảo họ có đủ kỹ năng và động lực để đạt được các mục tiêu tiếp thị. Đánh giá hiệu suất của đội ngũ và đưa ra các giải pháp cải tiến khi cần thiết. Phân tích và Đo lường Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị, sử dụng các công cụ phân tích để đưa ra các quyết định chiến lược. Đề xuất các điều chỉnh và cải tiến chiến lược dựa trên dữ liệu và phản hồi từ thị trường. Hợp tác với Các Bộ phận Khác Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như bán hàng, sản phẩm và dịch vụ khách hàng để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong các hoạt động tiếp thị. Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm để đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị, với ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý cấp cao. Kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, AI hoặc công nghệ là một lợi thế. Kiến thức sâu rộng về các kênh tiếp thị số và truyền thống, bao gồm SEO, SEM, social media, email marketing, và content marketing. Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý. Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích để đưa ra các quyết định chiến lược. Ưu tiên du học sinh hoặc tốt nghiệp loại giỏi các trường top trong nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross): Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế). Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP. Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc. Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

