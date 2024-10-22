Tuyển Sản xuất Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan
Mức lương
35 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toàn Quốc
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 35 - 45 Triệu
Sản xuất các bộ phận của khuôn
Sử dụng máy phay đa năng, máy phay NC
Sử dụng máy đánh bóng bề mặt để hoàn thiện độ vuông và độ thẳng theo bản vẽ
Được đào tạo máy gia công trung tâm
Đọc bản vẽ, thiết kế, công ty sử dụng phần mềm Cad Meister và Cam Tool
Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đọc bản vẽ, thiết kế
Có kiến thức về Phay Cơ, Phay NC, Cad/ Cam 2D, máy mài, Gia công trung tâm
Công ty sử dụng phần mềm Cad Meister và Cam Tool
Có kiến thức về Phay Cơ, Phay NC, Cad/ Cam 2D, máy mài, Gia công trung tâm
Công ty sử dụng phần mềm Cad Meister và Cam Tool
Tại Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan Thì Được Hưởng Những Gì
Seishain (Nhân viên chính thức). Lương thưởng ổn định. Lộ trình xin tư cách, xuất cảnh rõ ràng, phiếu thu công ty. Hợp đồng đảm bảo quyền lợi kỹ sư. Hỗ trợ kỹ sư sau nhập cảnh. (Bên nhật và VN) Liên tục tuyển sinh kỹ sư cho các ngành : Điện, Điện tử, Cơ khí chế tạo, một số ngành sản xuất có tính chất đặc thù,..
Seishain (Nhân viên chính thức).
Lương thưởng ổn định.
Lộ trình xin tư cách, xuất cảnh rõ ràng, phiếu thu công ty.
Hợp đồng đảm bảo quyền lợi kỹ sư.
Hỗ trợ kỹ sư sau nhập cảnh. (Bên nhật và VN)
Liên tục tuyển sinh kỹ sư cho các ngành : Điện, Điện tử, Cơ khí chế tạo, một số ngành sản xuất có tính chất đặc thù,..
Ứng viên quan tâm mời ib hoặc liên hệ để tìm hiểu kỹ các yêu cầu tuyển dụng và tài liệu trên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan
