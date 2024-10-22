Tuyển Sản xuất Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

Mức lương 35 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

Sản xuất các bộ phận của khuôn

Sử dụng máy phay đa năng, máy phay NC

Sử dụng máy đánh bóng bề mặt để hoàn thiện độ vuông và độ thẳng theo bản vẽ

Được đào tạo máy gia công trung tâm

Đọc bản vẽ, thiết kế, công ty sử dụng phần mềm Cad Meister và Cam Tool

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc bản vẽ, thiết kế

Có kiến thức về Phay Cơ, Phay NC, Cad/ Cam 2D, máy mài, Gia công trung tâm

Công ty sử dụng phần mềm Cad Meister và Cam Tool

Tại Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan Thì Được Hưởng Những Gì

Seishain (Nhân viên chính thức).

Lương thưởng ổn định.

Lộ trình xin tư cách, xuất cảnh rõ ràng, phiếu thu công ty.

Hợp đồng đảm bảo quyền lợi kỹ sư.

Hỗ trợ kỹ sư sau nhập cảnh. (Bên nhật và VN)

Liên tục tuyển sinh kỹ sư cho các ngành : Điện, Điện tử, Cơ khí chế tạo, một số ngành sản xuất có tính chất đặc thù,..

Ứng viên quan tâm mời ib hoặc liên hệ để tìm hiểu kỹ các yêu cầu tuyển dụng và tài liệu trên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan

