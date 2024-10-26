Tuyển Cơ Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, tổ chức và quản lý thi công các hệ thống MEP theo ngân sách và thời gian quy định; Triển khai thi công cho Nhà thầu phụ, đội thi công theo bản vẽ và tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư/Tư vấn; Kiểm soát công tác An toàn, chất lượng thi công theo quy định công ty; Phối hợp với Chỉ huy trưởng giải quyết các yêu cầu phát sinh với CĐT; Thiết lập mối quan hệ thân thiết với Chủ đầu tư/Tư vấn, NCC, NTP, ĐTC ...; Thực hiện các quy trình quản lý chất lượng ISO; Lập bảng chi tiết/bảng kê khối lượng (BoQ) cho công trường; Công việc sẽ được mô tả chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trình độ Đại học, có kinh nghiệm (< 3 năm) hoặc Sinh viên mới tốt nghiệp ngành Điện – Điện tử, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Cơ khí; Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức quản lý và làm việc nhóm tốt; Giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế; Đam mê, yêu nghề, nhiệt huyết, không ngại khó; Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác xa.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân 01 năm (bao gồm lương, thưởng, phụ cấp): từ 18 tháng lương/năm trở lên; Phụ cấp: tiền cơm, điện thoại, hỗ trợ công tác; Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Quà tặng Lễ/Tết, trợ cấp thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ Công đoàn; Đảm bảo các quyền lợi chế độ BHYT, BHXH, BHTN; ngày phép năm theo quy định của Luật Lao động; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, có nhiều cơ hội học hỏi, đào tạo và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C Pro Company

