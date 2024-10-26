Tuyển Cơ Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN9, khu Công nghiệp Thạch Thất

- Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam, ĐCT08, Phùng Xá, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, biên tập tập kỹ thuật, dữ liệu sản phẩm Tham gia phát triển sản phẩm mới, chạy hàng test Khởi động, đánh giá thiết bị, đánh giá thiết lập điều kiện sản xuất dây chuyền Quản lý, thiết kế và vận hành, lắp khuôn trên máy Cải tiến chất lượng, cải tiến chi phí Lắp đặt và bảo dưỡng máy trong dây chuyền sản xuất. Sửa chữa các máy móc trong dây chuyền sản suất PCB, FPC, EMS Làm báo cáo định kỳ Các yêu cầu khác theo chỉ đạo của cấp trên
Thiết kế, biên tập tập kỹ thuật, dữ liệu sản phẩm
Tham gia phát triển sản phẩm mới, chạy hàng test
Khởi động, đánh giá thiết bị, đánh giá thiết lập điều kiện sản xuất dây chuyền
Quản lý, thiết kế và vận hành, lắp khuôn trên máy
Cải tiến chất lượng, cải tiến chi phí
Lắp đặt và bảo dưỡng máy trong dây chuyền sản xuất.
Sửa chữa các máy móc trong dây chuyền sản suất PCB, FPC, EMS
Làm báo cáo định kỳ
Các yêu cầu khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Điện - Điện tử, Cơ khí, Hóa học, Tự động hóa,... Chấp nhận Ứng viên mới ra trường nếu nền tảng kiến thức tốt, nhanh nhẹn và cầu tiến Ưu tiên UV có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên - Là 1 lợi thế Ưu tiên ứng viên làm việc tại các công ty sản xuất, kinh nghiệm liên quan đến một trong các lĩnh vực thiết kế biên tập dữ liệu (Biết sử dụng phần mềm Cad/Cam/Solids); cải tiến công đoạn; bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; quản lý sản xuất, phát triển sản phẩm điện tử. Ưu tiên Ứng viên biết tiếng Anh (Toeic 700 trở lên) hoặc tiếng Nhật (N3 trở lên) (chấp nhận không kinh nghiệm) Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm. Gắn bó lâu dài với công ty.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Điện - Điện tử, Cơ khí, Hóa học, Tự động hóa,...
Chấp nhận Ứng viên mới ra trường nếu nền tảng kiến thức tốt, nhanh nhẹn và cầu tiến
Ưu tiên UV có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên - Là 1 lợi thế
Ưu tiên ứng viên làm việc tại các công ty sản xuất, kinh nghiệm liên quan đến một trong các lĩnh vực thiết kế biên tập dữ liệu (Biết sử dụng phần mềm Cad/Cam/Solids); cải tiến công đoạn; bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; quản lý sản xuất, phát triển sản phẩm điện tử.
Ưu tiên Ứng viên biết tiếng Anh (Toeic 700 trở lên) hoặc tiếng Nhật (N3 trở lên) (chấp nhận không kinh nghiệm)
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
Gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực Được làm việc trong một môi trường doanh nghiệp nước ngoài quy mô lớn, chuyên nghiệp. Hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại nhất, là một môi trường lý tưởng để phát triển bản thân. Thời gian làm việc: 05 ngày/tuần và 01 Thứ Bảy/tháng. Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty. Có cơ hội được cử sang công ty mẹ tại Nhật Bản làm việc Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty (20 phút từ Big C). Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy. Nghỉ phép 12 ngày/năm + 5 ngày nghỉ thêm nguyên lương của công ty
Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực
Được làm việc trong một môi trường doanh nghiệp nước ngoài quy mô lớn, chuyên nghiệp. Hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại nhất, là một môi trường lý tưởng để phát triển bản thân.
Thời gian làm việc: 05 ngày/tuần và 01 Thứ Bảy/tháng.
Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty.
Có cơ hội được cử sang công ty mẹ tại Nhật Bản làm việc
Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty (20 phút từ Big C).
Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy.
Nghỉ phép 12 ngày/năm + 5 ngày nghỉ thêm nguyên lương của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN9, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá

