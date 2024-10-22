Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀNG VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng A8 - 11, Tòa nhà Centana Thủ Thiêm, 36 Mai Chí Thọ, An Phú, TP Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nghiên cứu, sử dụng các phần mềm CAD/CAE của Siemens như NX, Simcenter...

- Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, tài liệu giới thiệu sản phẩm giải pháp và demo tư vấn công nghệ phần mềm phù hợp nhu cầu khách hàng

- Cài đặt, đào tạo chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng

- Phối hợp thực hiện các kế hoạch marketing liên quan

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan đến cơ khí, chế tạo máy, kỹ thuật ô tô.

- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm mô phỏng các phần mềm liên quan đến CAD/CAE như NX, ANSYS, HYPER MESH,... (Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về nghiệp vụ sau khi tuyển dụng)

- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần làm việc nhóm tốt.

- Biết tiếng Anh là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀNG VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 10 - 15 Triệu+ Thưởng

• Phúc lợi:

- Lương tháng thứ 13

- Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Đóng bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.

- Quà cho nhân viên vào các dịp lễ, Tết.

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc.

• Phụ cấp khác:

- Phụ cấp ăn trưa

- Phụ cấp đi lại

• Cơ hội huấn luyện:

- Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu

- Đào tạo kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀNG VĂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin