Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH
- Hồ Chí Minh: C26/1 Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lắp ráp đường ống, giá đỡ
Biết hàn Tig – cơ bản
Phụ hàn - cơ bản ( nếu cần)
Hàn lắp ráp linh kiện cơ khí theo dự án
Lắp đường ống inox vi sinh ( ống chuẩn Din và chuẩn SMS) và ống inox công nghiệp chuẩn ASTM
Đi công trình ở các tỉnh: Đi trong ngày hoặc ở lại 1-2 tuần/ tháng
Lắp ráp đường ống, giá đỡ
Biết hàn Tig – cơ bản
Phụ hàn - cơ bản ( nếu cần)
Hàn lắp ráp linh kiện cơ khí theo dự án
Lắp đường ống inox vi sinh ( ống chuẩn Din và chuẩn SMS) và ống inox công nghiệp chuẩn ASTM
Đi công trình ở các tỉnh: Đi trong ngày hoặc ở lại 1-2 tuần/ tháng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Biết lắp đường ống inox vi sinh ( ống chuẩn Din và chuẩn SMS) và ống inox công nghiệp chuẩn ASTM.
Nam có sức khỏe tốt
Biết về cơ khí là lợi thế (Hàn, gò...)
Đi làm ngay
Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận từ 13 triệu/tháng trở lên
Lương tăng ca theo hệ số 1,5; 2.0; 2,5
Thưởng tháng 13: 3- 5 tháng lương tổng thu nhập.
Chế độ công đoàn, bảo hiểm, .... hàng năm
Các buổi party, company trip hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI