Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C26/1 Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lắp ráp đường ống, giá đỡ Biết hàn Tig – cơ bản Phụ hàn - cơ bản ( nếu cần) Hàn lắp ráp linh kiện cơ khí theo dự án Lắp đường ống inox vi sinh ( ống chuẩn Din và chuẩn SMS) và ống inox công nghiệp chuẩn ASTM Đi công trình ở các tỉnh: Đi trong ngày hoặc ở lại 1-2 tuần/ tháng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên Biết lắp đường ống inox vi sinh ( ống chuẩn Din và chuẩn SMS) và ống inox công nghiệp chuẩn ASTM. Nam có sức khỏe tốt Biết về cơ khí là lợi thế (Hàn, gò...) Đi làm ngay

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 13 triệu/tháng trở lên Lương tăng ca theo hệ số 1,5; 2.0; 2,5 Thưởng tháng 13: 3- 5 tháng lương tổng thu nhập. Chế độ công đoàn, bảo hiểm, .... hàng năm Các buổi party, company trip hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

