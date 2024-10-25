Tuyển Cơ Khí thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian

Mô tả nội dung 1 số công việc

◇Thiết kế ti vi ・Đảm nhận việc thiết kế vỏ và cấu tạo của ti vi. ・Đảm nhận những công việc như thiết kế cơ bản (basic design), thiết kế nội dung chi tiết (detail design), vẽ, đánh giá thực nghiệm (experimental evaluation), điều chỉnh, sắp xếp đặt hàng với phía nhà cung cấp ở nước ngoài. [Tool] Phần mềm thiết kế 3D (Solidworks), thước cặp, máy kiểm tra độ rung.

◇Thiết kế robot công nghiệp ・Thiết kế robot đa trục cho nhà máy hoặc là phòng sạch (clean room). ・Kiểm tra các thông số kĩ thuật, thiết kế ý tưởng, dựng mô hình 3D, vẽ chi tiết, lập bản vẽ tổng thể. [Tool] i-CAD、AutoCAD

◇Thiết kế linh kiện cho xe ô tô điện ・Thiết kế linh kiện điện bao gồm bình nạp điện (vỏ ngoài: hợp kim nhôm, phần bên trong: nhựa). ・Kiểm tra cấu trúc, thiết kế nhựa, chống nước, kiểm tra cường độ, phân tích nhiệt, gặp gỡ nhà sản xuất khuôn. [Tool] CATIA V5, các loại dụng cụ đo lường.