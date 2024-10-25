Tuyển Cơ Khí thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian

Tuyển Cơ Khí thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian

CÔNG TY TNHH WORLDING VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH WORLDING VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH WORLDING VIỆT NAM

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nước Ngoài

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Mô tả nội dung 1 số công việc
◇Thiết kế ti vi ・Đảm nhận việc thiết kế vỏ và cấu tạo của ti vi. ・Đảm nhận những công việc như thiết kế cơ bản (basic design), thiết kế nội dung chi tiết (detail design), vẽ, đánh giá thực nghiệm (experimental evaluation), điều chỉnh, sắp xếp đặt hàng với phía nhà cung cấp ở nước ngoài. [Tool] Phần mềm thiết kế 3D (Solidworks), thước cặp, máy kiểm tra độ rung.
◇Thiết kế robot công nghiệp ・Thiết kế robot đa trục cho nhà máy hoặc là phòng sạch (clean room). ・Kiểm tra các thông số kĩ thuật, thiết kế ý tưởng, dựng mô hình 3D, vẽ chi tiết, lập bản vẽ tổng thể. [Tool] i-CAD、AutoCAD
◇Thiết kế linh kiện cho xe ô tô điện ・Thiết kế linh kiện điện bao gồm bình nạp điện (vỏ ngoài: hợp kim nhôm, phần bên trong: nhựa). ・Kiểm tra cấu trúc, thiết kế nhựa, chống nước, kiểm tra cường độ, phân tích nhiệt, gặp gỡ nhà sản xuất khuôn. [Tool] CATIA V5, các loại dụng cụ đo lường.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・ Các bạn tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí ・ Các bạn có kinh nghiệm thiết kế khoảng 1 năm trở lên
・ Tiếng Nhật trình độ N5 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH WORLDING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Đào tạo tiếng Nhật miễn phí 100% tập trung vào kĩ năng nghe nói
+ Miễn phí 100% phí xuất cảnh, xin visa
+ Miễn phí khám sức khỏe, tiêm chủng dự phòng, vé máy bay v..v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WORLDING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

