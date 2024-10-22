Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Toàn Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Toàn Lực
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty Cổ Phần Toàn Lực

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Toàn Lực

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Phú Minh

- P Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thu thập mẫu, tiếp nhận và thực hiện đo các sản phẩm mẫu trên máy đo 2d/3d
- Thực hiện các bài đo sản phẩm trong phòng lab. Đảm bảo phù hợp, đúng với tiêu chuẩn kĩ thuật của sản phẩm
- Lưu trữ kết quả đo sản phẩm đảm bảo chính xác.
- Duy trì nhật ký hàng ngày trong phòng lab và sổ ghi chép thiết bị.
- Tiến hành vệ sinh, sắp xếp phòng Lab gọn gàng ngăn nắp.
- Các công việc khác của quản lý trực tiếp và ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành Cơ khí hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Sử dụng tốt các công cụ dụng cụ đo lường cơ bản của cơ khí như Thươc cặp, panmer, máy đo 2D, 3D là lợi thế;
- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật;
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty Cổ Phần Toàn Lực Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định: BHX,BHYT
- Chế độ phép năm lễ tết , thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ
- Được xét tăng lương theo đánh giá hiệu quả công việc năm 2 lần.
- Môi trường hòa đồng và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Toàn Lực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Toàn Lực

Công Ty Cổ Phần Toàn Lực

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Phú Minh - P Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

