Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Toàn Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Phú Minh - P Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Thu thập mẫu, tiếp nhận và thực hiện đo các sản phẩm mẫu trên máy đo 2d/3d

- Thực hiện các bài đo sản phẩm trong phòng lab. Đảm bảo phù hợp, đúng với tiêu chuẩn kĩ thuật của sản phẩm

- Lưu trữ kết quả đo sản phẩm đảm bảo chính xác.

- Duy trì nhật ký hàng ngày trong phòng lab và sổ ghi chép thiết bị.

- Tiến hành vệ sinh, sắp xếp phòng Lab gọn gàng ngăn nắp.

- Các công việc khác của quản lý trực tiếp và ban giám đốc.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành Cơ khí hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Sử dụng tốt các công cụ dụng cụ đo lường cơ bản của cơ khí như Thươc cặp, panmer, máy đo 2D, 3D là lợi thế;

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật;

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty Cổ Phần Toàn Lực Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định: BHX,BHYT

- Chế độ phép năm lễ tết , thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ

- Được xét tăng lương theo đánh giá hiệu quả công việc năm 2 lần.

- Môi trường hòa đồng và thân thiện

