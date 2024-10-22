Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HGT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HGT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HGT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HGT

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HGT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 99/16 Đường An Phú Đông 10, P. An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận yêu cầu lắp ráp từ bộ phận thiết kế; Kiểm tra chi tiết gia công; Lắp ráp hoàn thiện máy tự động theo bản vẽ thiết kế; Kiểm soát và xử lý khi có sự cố phát sinh.[H1] Sàn lọc vật tư lắp dư, cập nhật danh sách trên BOM, bàn giao lại Thủ Kho; Phản hồi về chất lượng chi tiết gia công, các lỗi thiết kế trong quá trình lắp ráp; Thực hiện nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ dự án
Nhận yêu cầu lắp ráp từ bộ phận thiết kế;
Kiểm tra chi tiết gia công;
Lắp ráp hoàn thiện máy tự động theo bản vẽ thiết kế;
Kiểm soát và xử lý khi có sự cố phát sinh.[H1]
Sàn lọc vật tư lắp dư, cập nhật danh sách trên BOM, bàn giao lại Thủ Kho;
Phản hồi về chất lượng chi tiết gia công, các lỗi thiết kế trong quá trình lắp ráp;
Thực hiện nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ dự án

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên biết đọc bản vẽ; Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên ngành Cơ khí; Không yêu cầu kinh nghiệm Chịu khó học hỏi, khả năng làm việc nhóm
Ưu tiên biết đọc bản vẽ;
Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên ngành Cơ khí;
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chịu khó học hỏi, khả năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HGT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 -15.000.000 đ Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13 tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh từng năm Đươc tham gia các hoạt động teambuilding, tiệc cuối năm, khám sức khỏe hằng năm. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến Đồng nghiệp trẻ, nhiệt tình, hòa đồng
Mức lương: 8.000.000 -15.000.000 đ
Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13 tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh từng năm
Đươc tham gia các hoạt động teambuilding, tiệc cuối năm, khám sức khỏe hằng năm.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến
Đồng nghiệp trẻ, nhiệt tình, hòa đồng

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HGT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HGT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 99/16 Đường An Phú Đông 10, P. An Phú Đông, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

