Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HGT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99/16 Đường An Phú Đông 10, P. An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận yêu cầu lắp ráp từ bộ phận thiết kế; Kiểm tra chi tiết gia công; Lắp ráp hoàn thiện máy tự động theo bản vẽ thiết kế; Kiểm soát và xử lý khi có sự cố phát sinh.[H1] Sàn lọc vật tư lắp dư, cập nhật danh sách trên BOM, bàn giao lại Thủ Kho; Phản hồi về chất lượng chi tiết gia công, các lỗi thiết kế trong quá trình lắp ráp; Thực hiện nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ dự án

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên biết đọc bản vẽ; Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên ngành Cơ khí; Không yêu cầu kinh nghiệm Chịu khó học hỏi, khả năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HGT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 -15.000.000 đ Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13 tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh từng năm Đươc tham gia các hoạt động teambuilding, tiệc cuối năm, khám sức khỏe hằng năm. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến Đồng nghiệp trẻ, nhiệt tình, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HGT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin