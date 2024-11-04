Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 52B An Phú Đông 13, phường An Phú Đông, Quận 12
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Thực hiện gia công cơ khí, điều khiển máy cắt, mày bào, máy chấn CNC, máy hàn...
- Thi công lắp đặt phòng sạch theo các đơn hàng.
- Tìm hiểu, đề xuất các biện pháp sáng kiến để cải tiến, nâng cao hiệu quả trong công việc.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm việc 1-2 năm trong lĩnh vực sản xuất gia công cơ khí, xây dựng
- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, trung cấp nghề về cơ khí, chế tạo máy
- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực và ham học hỏi
- Có sức khỏe tốt
- Có thể tăng ca khi cấp trên yêu cầu
- Có thể đi công tác theo công trình của công ty
- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, trung cấp nghề về cơ khí, chế tạo máy
- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực và ham học hỏi
- Có sức khỏe tốt
- Có thể tăng ca khi cấp trên yêu cầu
- Có thể đi công tác theo công trình của công ty
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 10 triệu trở lên, tăng theo khả năng làm việc
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Được làm việc trong môi trường hòa đồng, cởi mở. Sếp tâm lý, vui vẻ.
- Được đào tạo kĩ năng chuyên môn.
- Được trợ cấp ăn trưa và chi phí đi lại.
- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
- Công việc ổn định và lâu dài.
- Thời gian làm việc từ 7h30 đến 11h30 và 13h đến 17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Được làm việc trong môi trường hòa đồng, cởi mở. Sếp tâm lý, vui vẻ.
- Được đào tạo kĩ năng chuyên môn.
- Được trợ cấp ăn trưa và chi phí đi lại.
- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
- Công việc ổn định và lâu dài.
- Thời gian làm việc từ 7h30 đến 11h30 và 13h đến 17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI