Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 52B An Phú Đông 13, phường An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Thực hiện gia công cơ khí, điều khiển máy cắt, mày bào, máy chấn CNC, máy hàn...

- Thi công lắp đặt phòng sạch theo các đơn hàng.

- Tìm hiểu, đề xuất các biện pháp sáng kiến để cải tiến, nâng cao hiệu quả trong công việc.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc 1-2 năm trong lĩnh vực sản xuất gia công cơ khí, xây dựng

- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, trung cấp nghề về cơ khí, chế tạo máy

- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực và ham học hỏi

- Có sức khỏe tốt

- Có thể tăng ca khi cấp trên yêu cầu

- Có thể đi công tác theo công trình của công ty

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10 triệu trở lên, tăng theo khả năng làm việc

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

- Được làm việc trong môi trường hòa đồng, cởi mở. Sếp tâm lý, vui vẻ.

- Được đào tạo kĩ năng chuyên môn.

- Được trợ cấp ăn trưa và chi phí đi lại.

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

- Công việc ổn định và lâu dài.

- Thời gian làm việc từ 7h30 đến 11h30 và 13h đến 17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.