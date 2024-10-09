Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hỗ trợ TGĐ và Giám đốc CNNT (CIO) trong việc phối hợp với các phòng ban như Sales, Marketing, Nhân sự, TCKT, Vận Hành... để phân tích nhu cầu kinh doanh (BA), thiết kế hệ thống và tự động hóa các quy trình kinh doanh (RPA) nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của tổ chức.

- Hỗ trợ TGĐ & CIO giám sát tiến độ các công việc của phòng CNTT: Như theo dõi KPI, theo dõi tiến độ các công việc của phòng CNTT với các phòng ban; Theo dõi, điều phối, giám sát việc lên ngân sách và sử dụng ngân sách đầu tư cho hoạt động công nghệ một cách hiệu quả

- Hỗ trợ xử lí, phân tích dữ liệu, chuẩn bị báo cáo, ghi chép các nội dung cuộc họp

- Tham gia vào hoạt động tổ chức, truyền thông, đào tạo về mảng Data Science cho toàn bộ cán bộ công nhân viên

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc Tài chính Doanh nghiệp/Kiểm toán/Kế toán Quản trị hoặc có liên quan và ưu tiên đã có kinh nghiệm làm về BA ở các dự án CNTT trước đó.

- Tư duy logic và hệ thống tốt; nhanh nhẹn, nhạy bén và chăm chỉ;

- Năng động, có khả năng tổ chức các hoạt động là lợi thế

- Có khả năng viết và nghe hiểu, giao tiếp tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và sẵn sàng học hỏi;

- UV có kinh nghiệm làm trợ lý và phân tích BA là một lợi thế

- Yêu thích và định hướng làm việc trong môi trường CNTT

- Biết sử dụng AI hỗ trợ trong công việc (ChatGPT, Gemini,...)

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000vnđ - 20.000.000vnđ/tháng + Thưởng KPIs

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).

- Phụ cấp công tác.

- Đóng BHXH, BHYT.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.

- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

- Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

