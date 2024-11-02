Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh phân phối. Chịu trách nhiệm về Doanh thu và Lợi nhuận được giao. Chịu trách nhiệm và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng, quý, năm của phòng Kinh doanh phân phối. Xây dựng và phát triển khách hàng mới. Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh: chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới. Phát hiện kịp thời các cơ hội kinh doanh mới và đề xuất phương án phát triển kinh doanh trên những cơ hội này. Sẵn sàng tham gia các dự án mới nhằm mở rộng kinh doanh của Công ty. Giám sát, kiểm tra, thực hiện các báo cáo theo yêu cầu. Công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, quản trị kinh doanh Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối sản phẩm CNTT Có kiến thức sâu về thị trường CNTT, các giải pháp và công nghệ CNTT Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và truyền cảm hứng cho đội ngũ Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt Khả năng làm việc chủ động, độc lập và có trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thưởng:

- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm như tết Dương lịch, Âm lịch, sinh nhật công ty,...

- Thưởng kết quả kinh doanh theo commision

- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.

2. Lương và chế độ khác

- Du lịch

- Phụ cấp

- Công tác phí

- Lương : Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên, dải lương từ 30-40tr/tháng.

- Định kỳ xét tăng lương 1 lần/năm

3. Bảo hiểm các loại:

- Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH (theo bậc lương BHXH của Công ty quy định), BHYT, thăm hỏi ốm đau, tai nạn, sinh nhật, hiếu hỉ...

- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp AON Care

4. Địa điểm và môi trường làm việc:

- Làm việc tại văn phòng HN, 11 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy.

- Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ.

- Có nhiều cơ hội được thăng tiến phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

